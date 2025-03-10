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В Германии пройдет забастовка сотрудников 11 аэропортов

В Германии пройдет забастовка сотрудников 11 аэропортов - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Германии пройдет забастовка сотрудников 11 аэропортов

Однодневная забастовка сотрудников 11 аэропортов, организованная профсоюзом Ver.di, пройдет в понедельник в Германии. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:43+0300

2025-03-10T00:43+0300

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БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Однодневная забастовка сотрудников 11 аэропортов, организованная профсоюзом Ver.di, пройдет в понедельник в Германии. Забастовка затронет воздушные гавани Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кёльн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, аэропорты Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. В аэропорте Гамбурга все рейсы на прилет и вылет были отменены ещё в воскресенье в связи с решением Ver.di начать там необъявленную забастовку на сутки ранее. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора аэропорта Франкфурт-на-Майне (Fraport), работа всех служб, необходимая для полноценного обеспечения авиасообщения, будет приостановлена во время забастовки. При этом служба безопасности аэропорта продолжит работу. Согласно изначальному расписанию, на 10 марта в аэропорту Франкфурта были запланированы около 1,17 тысячи рейсов и ожидалось более 150 тысяч пассажиров. По оценкам ассоциации аэропортов Германии (ADV), могут быть отменены более 3 400 рейсов, что затронет более полумиллиона пассажиров. Забастовками профсоюз Ver.di хочет добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для работников. В конце февраля профсоюз Ver.di уже проводил забастовки в аэропортах Мюнхена и Гамбурга.

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бизнес, мюнхен, берлин, германия