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Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе

Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе - 10.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 1,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T08:12+0300

2025-03-10T08:12+0300

2025-03-10T08:12+0300

экономика

германия

промышленность

мировая экономика

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 1,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в понедельник, 10 марта, в 10.00 мск. В декабре прошлого года показатель снизился на 2,4% в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в Германии сократилось на 3,1%.

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германия

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германия, промышленность, мировая экономика