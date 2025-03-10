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Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе
Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе - 10.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 1,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T08:12+0300
2025-03-10T08:12+0300
экономика
германия
промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 1,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в понедельник, 10 марта, в 10.00 мск. В декабре прошлого года показатель снизился на 2,4% в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в Германии сократилось на 3,1%.
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германия, промышленность, мировая экономика
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Промышленность, Мировая экономика
08:12 10.03.2025
 
Аналитики ожидают роста промпроизводства в Германии в январе

Аналитики ждут, что промпроизводство в Германии в январе увеличилось на 1,5%

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 1,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом Trading Economics аналитики.
Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в понедельник, 10 марта, в 10.00 мск.
В декабре прошлого года показатель снизился на 2,4% в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в Германии сократилось на 3,1%.
%Еврозона - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Аналитики не ждут изменений безработицы в еврозоне в январе
4 марта, 08:15
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯПромышленностьМировая экономика
 
 
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