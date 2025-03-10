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Депутаты АдГ оспорили планы Мерца увеличить госдолг на сотни миллиардов

Депутаты АдГ оспорили планы Мерца увеличить госдолг на сотни миллиардов - 10.03.2025, ПРАЙМ

Депутаты АдГ оспорили планы Мерца увеличить госдолг на сотни миллиардов

Пять депутатов "Альтернативы для Германии" (АдГ) подали ходатайства в конституционный суд из-за планов вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:35+0300

2025-03-10T14:35+0300

2025-03-10T14:35+0300

экономика

германия

адг

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Пять депутатов "Альтернативы для Германии" (АдГ) подали ходатайства в конституционный суд из-за планов вероятного следующего канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с фракцией социал-демократов (СДПГ) принять поправки в конституцию ФРГ, которые позволят снять ограничения государственных заимствований для финансирования многомиллиардных расходов на оборону и инфраструктуру, сообщает агентство Рейтер. В Германии прошли парламентские выборы 23 февраля, в четверг информационное агентство DPA сообщило, что бундестаг нового созыва впервые соберется 25 марта. При этом 13 и 18 марта соберется бундестаг старого созыва для рассмотрения инициативы о повышении госдолга победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. "В общей сложности пять депутатов АдГ подали срочные ходатайства (в конституционный суд - ред.). Трое из них являются членами старого бундестага, двое — нового. Кроме того, подана конституционная жалоба", - пишет Рейтер со ссылкой на представителя суда. Агентство уточняет, что парламентарии тем самым намерены предотвратить созыв бундестага старого созыва для принятия решений о выводе расходов на бундесвер из-под ограничений по государственному долгу и создания многомиллиардного спецфонда для объектов инфраструктуры. Агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало ранее, что фракция блока ХДС/ХСС Мерца приступила к переговорам с социал-демократами (СДПГ) для обхода жестких ограничений на государственные заимствования и более быстрого одобрения специальных расходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. По данным агентства, среди вариантов рассматривается создание специального фонда для новых военных расходов и помощи Украине. Ранее таблоид Bild сообщил о том, что предметом обсуждения является возможность создания двух мегафондов - для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства. Позднее Мерц подтвердил, что фракции СДПГ и ХДС/ХСС внесут на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Данный шаг Мерц объяснил усиливающимися угрозами безопасности для Европы на фоне продолжающегося конфликта на Украине и политики новой администрации США. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").

https://1prime.ru/20250308/germaniya-855595589.html

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германия, адг, фридрих мерц