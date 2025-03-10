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СМИ: Пентагон тратит средства бюджета США на поддержание полей для гольфа
СМИ: Пентагон тратит средства бюджета США на поддержание полей для гольфа - 10.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон тратит средства бюджета США на поддержание полей для гольфа
Пентагон тратит средства американского бюджета на поддержание в порядке полей для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:52+0300
2025-03-10T16:52+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пентагон тратит средства американского бюджета на поддержание в порядке полей для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить госрасходы, пишет издание Intercept со ссылкой на документы. По оценке издания, минобороны США владеет примерно 145 полями для гольфа. "Военные США планируют профинансировать реновацию 35 песчаных ловушек на поле для гольфа... базы Рамштайн в Германии... ВВС также хотят закупить... компост для поле для гольфа авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико... Армия в свою очередь планирует опубликовать контракт на... техобслуживание клубного дома на поле для гольфа военной академии США в Уэст-Пойнт", - говорится в материале. Отмечается, что за десятилетия на поддержание полей для гольфа Пентагона ушли сотни миллионов долларов. По мнению аналитика базирующейся в Вашингтоне организации "Налогоплательщики за здравый смысл" Гейба Мерфи, подобные действия отражают непоследовательность администрации Трампа в вопросе сокращения государственных расходов. "Военные не должны заниматься гольф-курортами. У них нет свободного времени, чтобы играть в гольф часами на протяжении недели", - добавил он. Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
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СМИ: Пентагон тратит средства бюджета США на поддержание полей для гольфа
Intercept: Пентагон тратит деньги на поля для гольфа вместо снижения госрасходов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пентагон тратит средства американского бюджета на поддержание в порядке полей для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить госрасходы, пишет издание Intercept со ссылкой на документы.
По оценке издания, минобороны США владеет примерно 145 полями для гольфа.
"Военные США планируют профинансировать реновацию 35 песчаных ловушек на поле для гольфа... базы Рамштайн в Германии... ВВС также хотят закупить... компост для поле для гольфа авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико... Армия в свою очередь планирует опубликовать контракт на... техобслуживание клубного дома на поле для гольфа военной академии США в Уэст-Пойнт", - говорится в материале.
Отмечается, что за десятилетия на поддержание полей для гольфа Пентагона ушли сотни миллионов долларов.
По мнению аналитика базирующейся в Вашингтоне организации "Налогоплательщики за здравый смысл" Гейба Мерфи, подобные действия отражают непоследовательность администрации Трампа в вопросе сокращения государственных расходов.
"Военные не должны заниматься гольф-курортами. У них нет свободного времени, чтобы играть в гольф часами на протяжении недели", - добавил он.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
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