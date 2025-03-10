https://1prime.ru/20250310/gosduma-855612693.html

В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей

В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей

Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T03:02+0300

2025-03-10T03:02+0300

2025-03-10T03:02+0300

общество

экономика

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855612693.jpg?1741564952

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля 2025 года, сказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат уточнила, что размер повышенной выплаты в этих случаях теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ, сумма пособия была проиндексирована на 9,5%, прибавка составила почти 18 тысяч рублей. "С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами", - сообщила Стенякина. Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент - для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал "Госуслуги", в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней. "Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка", - сказала депутат ГД.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, рф