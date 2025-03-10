Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/gosduma-855612693.html
В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей
В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей
Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T03:02+0300
2025-03-10T03:02+0300
общество
экономика
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855612693.jpg?1741564952
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля 2025 года, сказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. Депутат уточнила, что размер повышенной выплаты в этих случаях теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ, сумма пособия была проиндексирована на 9,5%, прибавка составила почти 18 тысяч рублей. "С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами", - сообщила Стенякина. Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент - для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал "Госуслуги", в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней. "Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка", - сказала депутат ГД.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, рф
Общество , Экономика, МОСКВА, РФ
03:02 10.03.2025
 
В Госдуме рассказали об увеличении пособия при усыновлении детей

Депутат Стенякина: при усыновлении детей-инвалидов и детей старше 7 лет увеличили пособие

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пособие, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами, значительно увеличилось с 1 февраля 2025 года, сказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.
Депутат уточнила, что размер повышенной выплаты в этих случаях теперь составляет почти 206 тысяч рублей на каждого ребенка. В соответствии с постановлением правительства РФ, сумма пособия была проиндексирована на 9,5%, прибавка составила почти 18 тысяч рублей.
"С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами", - сообщила Стенякина.
Она пояснила, что выплата также увеличивается на районный коэффициент - для районов или регионов со сложными условиями проживания и труда. Стенякина добавила, что заявление на получение единовременного пособия подается через портал "Госуслуги", в СФР или МФЦ в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении. Назначение пособия происходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. На выплату дается еще 5 рабочих дней.
"Увеличенная выплата за передачу в семью ребенка-инвалида, ребенка школьного возраста или братьев/сестер положена в случае усыновления — принятия ребенка в семью на правах кровного. Но приемным родителям положены другие льготы, например ежемесячная выплата на ребенка", - сказала депутат ГД.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала