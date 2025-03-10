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В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества

В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества - 10.03.2025, ПРАЙМ

В ХАМАС осудили решение Израиля о прекращении поставок электричества

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:49+0300

2025-03-10T00:49+0300

2025-03-10T00:49+0300

энергетика

общество

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израиль

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ДОХА, 10 мар - ПРАЙМ. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа решение Израиля о прекращении поставок электричества в сектор. Ранее в воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил в видеообращении, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на ХАМАС, чтобы движение отпустило больше заложников. "Мы решительно осуждаем решение оккупантов отключить электричество в секторе Газа после лишения его продовольствия, лекарств и воды", - отметил в заявлении в своем Telegram-канале ар-Ришк, назвав это "отчаянной попыткой оказать давление на народ и сопротивление и посредством политики дешевого и неприемлемого шантажа". По данным электроэнергетической компании Израиля, в настоящее время во всех районах сектора Газа нет электроснабжения, куда в последнее время электроэнергия поставлялась только для работы канализации. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.

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общество , мировая экономика, газа, израиль