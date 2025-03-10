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Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/indeksy-855631815.html
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США
Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на опасениях вокруг возможного влияния пошлин со стороны США на местные рынки, инвесторы также... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:36+0300
2025-03-10T12:36+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на опасениях вокруг возможного влияния пошлин со стороны США на местные рынки, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,36%, до 8 648,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 8 098,93 пункта, немецкий DAX - на 0,55%, до 22 874,86 пункта. Как сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли, импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на продовольственные товары из ЕС. Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа. "Пошлины уже близко, и поэтому взвешенный темп накопления в ближайшие месяцы является подходящим методом на данный момент", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по глобальным мультирыночным активам Хани Редху (Hani Redha). Бумаги французского Alstom снижаются на 3,83% после того, как Citigroup понизила свои рекомендации по акциям компании.
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рынки, торги, индексы, сша, европа, дональд трамп, dax, фондовые индексы европы
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, DAX, фондовые индексы Европы
12:36 10.03.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США

Фондовые индексы Европы падают на фоне опасения вокруг влияния пошлин США

© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry%Франкфуртская фондовая биржа
%Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на опасениях вокруг возможного влияния пошлин со стороны США на местные рынки, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,36%, до 8 648,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 8 098,93 пункта, немецкий DAX - на 0,55%, до 22 874,86 пункта.
Как сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли, импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на продовольственные товары из ЕС.
Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа.
"Пошлины уже близко, и поэтому взвешенный темп накопления в ближайшие месяцы является подходящим методом на данный момент", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по глобальным мультирыночным активам Хани Редху (Hani Redha).
Бумаги французского Alstom снижаются на 3,83% после того, как Citigroup понизила свои рекомендации по акциям компании.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
08:25
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСШАЕВРОПАДональд ТрампDAXфондовые индексы Европы
 
 
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