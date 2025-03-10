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Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США
Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на опасениях вокруг возможного влияния пошлин со стороны США на местные рынки, инвесторы также... | 10.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на опасениях вокруг возможного влияния пошлин со стороны США на местные рынки, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,36%, до 8 648,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 8 098,93 пункта, немецкий DAX - на 0,55%, до 22 874,86 пункта. Как сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли, импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на продовольственные товары из ЕС. Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа. "Пошлины уже близко, и поэтому взвешенный темп накопления в ближайшие месяцы является подходящим методом на данный момент", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по глобальным мультирыночным активам Хани Редху (Hani Redha). Бумаги французского Alstom снижаются на 3,83% после того, как Citigroup понизила свои рекомендации по акциям компании.
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рынки, торги, индексы, сша, европа, дональд трамп, dax, фондовые индексы европы
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, DAX, фондовые индексы Европы
Фондовые индексы Европы снижаются на опасениях вокруг пошлин США
Фондовые индексы Европы падают на фоне опасения вокруг влияния пошлин США
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются на опасениях вокруг возможного влияния пошлин со стороны США на местные рынки, инвесторы также оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,36%, до 8 648,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 8 098,93 пункта, немецкий DAX - на 0,55%, до 22 874,86 пункта.
Как сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли, импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на продовольственные товары из ЕС.
Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа.
"Пошлины уже близко, и поэтому взвешенный темп накопления в ближайшие месяцы является подходящим методом на данный момент", - цитирует агентство Блумберг портфельного менеджера по глобальным мультирыночным активам Хани Редху (Hani Redha).
Бумаги французского Alstom снижаются на 3,83% после того, как Citigroup понизила свои рекомендации по акциям компании.
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно