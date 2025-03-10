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Фондовые индексы АТР в основном выросли на фоне роста бирж США - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/indeksy-855632074.html
Фондовые индексы АТР в основном выросли на фоне роста бирж США
Фондовые индексы АТР в основном выросли на фоне роста бирж США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном выросли на фоне роста бирж США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне роста бирж США и после публикации статистики... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:40+0300
2025-03-10T12:40+0300
экономика
рынки
торги
индексы
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне роста бирж США и после публикации статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,19%, до 3 366,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,01%, до 2 080,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 1,85%, до 23 783,49 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 2 570,39 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,18%, до 7 962,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,34%, до 36 990 пунктов. Поддержала торги в Азии склонность к риску в США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,7%. Инвесторы оценили и макростатистику из Китая. Как стало известно в выходные, потребительские цены в стране в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, хотя ожидалось уменьшение только на 0,5%; в месячном выражении дефляция составила 0,2% при прогнозе дефляции в 0,1%. В январе цены, напротив, выросли – на 0,5% в годовом выражении и на 0,7% в месячном.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр, сша, китай, hang seng index, shenzhen composite, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР, США, КИТАЙ, Hang Seng Index, Shenzhen Composite, Nasdaq Composite
12:40 10.03.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном выросли на фоне роста бирж США

Фондовые индексы АТР в основном увеличились после выхода данных из Китая

© Wikimedia Commons/Heurik Шанхайская фондовая биржа
Шанхайская фондовая биржа
© Wikimedia Commons/Heurik
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличились на фоне роста бирж США и после публикации статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,19%, до 3 366,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,01%, до 2 080,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 1,85%, до 23 783,49 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 2 570,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18%, до 7 962,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,34%, до 36 990 пунктов.
Поддержала торги в Азии склонность к риску в США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 0,7%.
Инвесторы оценили и макростатистику из Китая. Как стало известно в выходные, потребительские цены в стране в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, хотя ожидалось уменьшение только на 0,5%; в месячном выражении дефляция составила 0,2% при прогнозе дефляции в 0,1%. В январе цены, напротив, выросли – на 0,5% в годовом выражении и на 0,7% в месячном.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
08:25
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионАТРСШАКИТАЙHang Seng IndexShenzhen CompositeNasdaq Composite
 
 
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