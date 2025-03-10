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Фондовые индексы США заметно снижаются

Фондовые индексы США заметно снижаются - 10.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США заметно снижаются

Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются с началом новой недели на беспокойстве относительно неопределенности, вызванной дальнейшей торговой... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:46+0300

2025-03-10T16:46+0300

2025-03-10T16:46+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются с началом новой недели на беспокойстве относительно неопределенности, вызванной дальнейшей торговой политикой США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,88%, до 42 424,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падает на 2,08%, до 17 818,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,39%, до 5 689,75 пункта. Фондовые индексы продолжают снижение прошлой недели. Аналитики отмечают продолжающиеся опасения инвесторов относительно внешнеторговой политики, предлагаемой президента США Дональда Трампа и вводимых им пошлин в отношении товаров из других стран. США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа. "На рынке всегда действует множество сил, но сейчас почти все они отходят на второй план по сравнению с пошлинами", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin). Пока не появится больше ясности в отношении торговой политики, трейдерам и инвесторам следует ожидать продолжения волатильности, добавил эксперт.

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