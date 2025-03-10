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Фондовые индексы США заметно снижаются - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/indeksy-855642861.html
Фондовые индексы США заметно снижаются
Фондовые индексы США заметно снижаются - 10.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США заметно снижаются
Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются с началом новой недели на беспокойстве относительно неопределенности, вызванной дальнейшей торговой... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:46+0300
2025-03-10T16:46+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются с началом новой недели на беспокойстве относительно неопределенности, вызванной дальнейшей торговой политикой США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,88%, до 42 424,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падает на 2,08%, до 17 818,03 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,39%, до 5 689,75 пункта. Фондовые индексы продолжают снижение прошлой недели. Аналитики отмечают продолжающиеся опасения инвесторов относительно внешнеторговой политики, предлагаемой президента США Дональда Трампа и вводимых им пошлин в отношении товаров из других стран. США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа. "На рынке всегда действует множество сил, но сейчас почти все они отходят на второй план по сравнению с пошлинами", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin). Пока не появится больше ясности в отношении торговой политики, трейдерам и инвесторам следует ожидать продолжения волатильности, добавил эксперт.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
16:46 10.03.2025
 
Фондовые индексы США заметно снижаются

Фондовые индексы США снижаются на неопределенности во внешнеторговой политике

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются с началом новой недели на беспокойстве относительно неопределенности, вызванной дальнейшей торговой политикой США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,88%, до 42 424,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падает на 2,08%, до 17 818,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,39%, до 5 689,75 пункта.
Фондовые индексы продолжают снижение прошлой недели. Аналитики отмечают продолжающиеся опасения инвесторов относительно внешнеторговой политики, предлагаемой президента США Дональда Трампа и вводимых им пошлин в отношении товаров из других стран. США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа.
"На рынке всегда действует множество сил, но сейчас почти все они отходят на второй план по сравнению с пошлинами", - цитирует агентство Блумберг аналитика E*Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin).
Пока не появится больше ясности в отношении торговой политики, трейдерам и инвесторам следует ожидать продолжения волатильности, добавил эксперт.
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ЭкономикаРОССИЯСША
 
 
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