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Потребительская инфляция на Украине в феврале ускорилась до 13,4 процента - 10.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250310/inflyatsiya-855646797.html
Потребительская инфляция на Украине в феврале ускорилась до 13,4 процента
Потребительская инфляция на Украине в феврале ускорилась до 13,4 процента - 10.03.2025, ПРАЙМ
Потребительская инфляция на Украине в феврале ускорилась до 13,4 процента
Потребительская инфляция на Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T18:54+0300
2025-03-10T18:54+0300
экономика
украина
инфляция
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата. "Потребительская инфляция на Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении. При том, что в декабре она составляла 12%, а в январе 12,9%. Ускорение инфляции обусловлено летне-осенней засухой и ростом производственных затрат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 1,2%. Больше всего подорожали яйца – на 3,5% и подсолнечное масло - на 3,4%, а вот сахар подешевел на 0,4%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%. Национальный банк Украины 6 марта заявил о повешении учетной ставки на 1 процентный пункт - с 14,5% до 15,5%.
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украина, инфляция
Экономика, УКРАИНА, инфляция
18:54 10.03.2025
 
Потребительская инфляция на Украине в феврале ускорилась до 13,4 процента

Потребительская инфляция на Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4 процента

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Потребительская инфляция на Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные госстата.
"Потребительская инфляция на Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом измерении. При том, что в декабре она составляла 12%, а в январе 12,9%. Ускорение инфляции обусловлено летне-осенней засухой и ростом производственных затрат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 1,2%. Больше всего подорожали яйца – на 3,5% и подсолнечное масло - на 3,4%, а вот сахар подешевел на 0,4%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,3%.
Национальный банк Украины 6 марта заявил о повешении учетной ставки на 1 процентный пункт - с 14,5% до 15,5%.
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ЭкономикаУКРАИНАинфляция
 
 
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