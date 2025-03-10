Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250310/investory-855634682.html
СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине
СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине
После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:42+0300
2025-03-10T13:42+0300
политика
украина
запад
инвесторы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. По мнению аналитиков издания, важным индикатором настроений инвесторов служит оценка рынка непогашенных облигаций крупнейших украинских энергетических, железнодорожных и инфраструктурных компаний. Отмечается, что цены на них выросли с ноября, особенно после инаугурации Трампа в январе. Кроме того, наглядным индикатором является стоимость государственных облигаций Украины - некоторые из которых включают дополнительные выплаты, которые производятся при условии, что ВВП страны в 2028 году вырастет на 25% году к уровню 2023 года. Такой темп роста "маловероятен в отсутствие быстрого и прочного мира". "Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это (завершение конфликта – ред.) как все более вероятный сценарий", - резюмирует издание. При этом после встречи Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля, которая перешла в перепалку, оценка инвесторами вероятности заключения мира "резко упала" и с тех пор так и не восстановилась. Теперь настроения инвесторов зависят от итогов переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Трамп, возможно, считает, что его агрессивное отношение к представителям Украины ускорит окончание конфликта. Инвесторы, несмотря на в целом позитивный настрой, не совсем в этом уверены", - заключает Economist.
https://1prime.ru/20250310/niderlandy-855632771.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, инвесторы
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, инвесторы
13:42 10.03.2025
 
СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине

Economist: инвесторы считают завершение конфликта на Украине все более вероятным

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist.
По мнению аналитиков издания, важным индикатором настроений инвесторов служит оценка рынка непогашенных облигаций крупнейших украинских энергетических, железнодорожных и инфраструктурных компаний. Отмечается, что цены на них выросли с ноября, особенно после инаугурации Трампа в январе. Кроме того, наглядным индикатором является стоимость государственных облигаций Украины - некоторые из которых включают дополнительные выплаты, которые производятся при условии, что ВВП страны в 2028 году вырастет на 25% году к уровню 2023 года. Такой темп роста "маловероятен в отсутствие быстрого и прочного мира".
"Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это (завершение конфликта – ред.) как все более вероятный сценарий", - резюмирует издание.
При этом после встречи Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля, которая перешла в перепалку, оценка инвесторами вероятности заключения мира "резко упала" и с тех пор так и не восстановилась. Теперь настроения инвесторов зависят от итогов переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Трамп, возможно, считает, что его агрессивное отношение к представителям Украины ускорит окончание конфликта. Инвесторы, несмотря на в целом позитивный настрой, не совсем в этом уверены", - заключает Economist.
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
В Нидерландах призвали прекратить спонсирование Украины
13:08
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДинвесторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала