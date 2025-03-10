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СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине

СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали настроения инвесторов в отношении окончания конфликта на Украине

После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:42+0300

2025-03-10T13:42+0300

2025-03-10T13:42+0300

политика

украина

запад

инвесторы

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. После избрания Дональда Трампа президентом США инвесторы все больше считают вероятным завершение конфликта на Украине, пишет журнал Economist. По мнению аналитиков издания, важным индикатором настроений инвесторов служит оценка рынка непогашенных облигаций крупнейших украинских энергетических, железнодорожных и инфраструктурных компаний. Отмечается, что цены на них выросли с ноября, особенно после инаугурации Трампа в январе. Кроме того, наглядным индикатором является стоимость государственных облигаций Украины - некоторые из которых включают дополнительные выплаты, которые производятся при условии, что ВВП страны в 2028 году вырастет на 25% году к уровню 2023 года. Такой темп роста "маловероятен в отсутствие быстрого и прочного мира". "Основываясь на переоценке украинских активов после переизбрания Трампа, инвесторы оценивают это (завершение конфликта – ред.) как все более вероятный сценарий", - резюмирует издание. При этом после встречи Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля, которая перешла в перепалку, оценка инвесторами вероятности заключения мира "резко упала" и с тех пор так и не восстановилась. Теперь настроения инвесторов зависят от итогов переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на этой неделе. "Трамп, возможно, считает, что его агрессивное отношение к представителям Украины ускорит окончание конфликта. Инвесторы, несмотря на в целом позитивный настрой, не совсем в этом уверены", - заключает Economist.

https://1prime.ru/20250310/niderlandy-855632771.html

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украина, запад, инвесторы