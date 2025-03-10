https://1prime.ru/20250310/ipoteka-855637505.html

В России после существенного роста начали снижаться ставки по ипотеке

В России после существенного роста начали снижаться ставки по ипотеке - 10.03.2025, ПРАЙМ

В России после существенного роста начали снижаться ставки по ипотеке

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России за неделю с 3 по 9 марта снизилась на 0,8 процентного пункта, следует из аналитических... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:43+0300

2025-03-10T14:43+0300

2025-03-10T14:43+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России за неделю с 3 по 9 марта снизилась на 0,8 процентного пункта, следует из аналитических данных Единой инфосистемы жилищного строительства, основанных на предложениях банков из топ-20. Как указывается в них, средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке снизилась на 0,8 процентного пункта - до 27,93%, на вторичном рынке - на 0,86 процентного пункта, до 28,43%. Согласно статистике, снижение в основном произошло за счет Сбербанка, где средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке снизилась на 1 процентный пункт - до 28,7% и на новостройки, и на вторичное жилье. Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта. При этом ВТБ сообщил, что понизил ставки по комбинированным с госпрограммами ипотечным продуктам и рассматривает возможность корректировки условий по рыночной ипотеке. На этом фоне эксперты ипотечного рынка заявили РИА Недвижимость, что российские банки вслед за Сбербанком и ВТБ могут начать плавно снижать ставки по рыночной ипотеке.

https://1prime.ru/20250305/ipoteka-855481288.html

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