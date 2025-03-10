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В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025"

В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025"

Военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, сообщили в Минобороны... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:01+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, сообщили в Минобороны РФ. "В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности – 2025", - говорится в сообщении. Уточняется, что в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Согласно сообщению ведомства, накануне учения глава российской делегации – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда российских кораблей к участию в учении. "В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - сообщили в Минобороны. Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

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