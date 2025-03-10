Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/iran-855610848.html
В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025"
В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025"
Военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, сообщили в Минобороны... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T00:01+0300
2025-03-10T00:01+0300
экономика
россия
мировая экономика
иран
китай
москва
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855610848.jpg?1741554094
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, сообщили в Минобороны РФ. "В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности – 2025", - говорится в сообщении. Уточняется, что в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Согласно сообщению ведомства, накануне учения глава российской делегации – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда российских кораблей к участию в учении. "В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - сообщили в Минобороны. Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.
иран
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, иран, китай, москва, минобороны рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, КИТАЙ, МОСКВА, Минобороны РФ
00:01 10.03.2025
 
В Иране стартовало военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025"

В Иране стартовало военно-морское учение с участием кораблей России, Ирана и Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, сообщили в Минобороны РФ.
"В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности – 2025", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.
Согласно сообщению ведомства, накануне учения глава российской делегации – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда российских кораблей к участию в учении.
"В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - сообщили в Минобороны.
Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИРАНКИТАЙМОСКВАМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала