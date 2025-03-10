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Иран ищет конструктивных переговоров по ядерному досье, заявил Песков
Иран ищет конструктивных переговоров по ядерному досье, заявил Песков - 10.03.2025, ПРАЙМ
Иран ищет конструктивных переговоров по ядерному досье, заявил Песков
Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:14+0300
2025-03-10T13:14+0300
2025-03-10T13:14+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем. "Иран ищет конструктивных переговоров на основе взаимного уважения", - сказал Песков журналистам.Россия продолжит делать все возможное, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного вопроса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе."Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250307/tramp-855581951.html
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россия, иран, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Дмитрий Песков
Иран ищет конструктивных переговоров по ядерному досье, заявил Песков
Песков: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Иран ищет конструктивных и основанных на взаимном уважении переговоров по ситуации с ядерным досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.
"Иран ищет конструктивных переговоров на основе взаимного уважения", - сказал Песков журналистам.
Россия продолжит делать все возможное, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного вопроса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе.
"Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло", - сказал Песков журналистам.
Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп