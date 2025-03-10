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Испания закупит артиллерию на 2 миллиарда евро, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Испания закупит артиллерию на 2 миллиарда евро, пишут СМИ
Испания закупит артиллерию на 2 миллиарда евро, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Испания закупит артиллерию на 2 миллиарда евро, пишут СМИ
Министерство обороны Испании планирует закупить артиллерийские боеприпасы на сумму 2 миллиарда евро, чтобы восполнить запасы снарядов, израсходованные в ходе... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:20+0300
2025-03-10T14:20+0300
вооружения
испания
европа
нато
артиллерия
вооружение
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МАДРИД, 10 мар – ПРАЙМ. Министерство обороны Испании планирует закупить артиллерийские боеприпасы на сумму 2 миллиарда евро, чтобы восполнить запасы снарядов, израсходованные в ходе поставок Украине, сообщает газета Periodico с ссылкой на источники. По информации издания, "за время войны на Украине арсеналы армии (Испании - ред.) достигли такого истощения, что испанская артиллерия не смогла бы продержаться более семи дней высокоинтенсивных боевых действий… поэтому приоритетной задачей армии является пополнение запасов боеприпасов, чтобы выйти из критического состояния". Так, испанская армия намерена накопить не менее 500 тысяч 155-мм снарядов – именно такой объем, согласно стандартам НАТО, необходим для ведения боевых действий высокой интенсивности. Боеприпасы закупят у испанских и американских производителей. Простые снаряды обойдутся в сумму от 1,5 до 3 тысяч евро за единицу, тогда как стоимость высокоточных боеприпасов превышает 100 тысяч евро за снаряд. Помимо обычной артиллерии, минобороны рассматривает возможность закупки управляемых снарядов дальностью до 50 километров. Закупка боеприпасов осуществляется на фоне увеличения военных расходов в Европе и давления со стороны США. По данным газеты, страны НАТО намерены продемонстрировать на июньском саммите в Гааге прогресс в наращивании запасов, чтобы избежать критики со стороны Вашингтона. В 2024 году Испания выделила на оборону 19,7 миллиарда евро, что составляет около 1,3% от ВВП страны. Это свидетельствует о значительном росте военных расходов в последние годы. С 2014 по 2024 год оборонный бюджет увеличился на 107%. Правительство Испании изначально планировало достичь 2% от ВВП к 2029 году. Однако, несмотря на эти усилия, королевство остается одной из стран НАТО с наименьшей долей расходов на оборону относительно ВВП.
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испания, европа, нато, артиллерия, вооружение
Вооружения, ИСПАНИЯ, ЕВРОПА, НАТО, артиллерия, вооружение
14:20 10.03.2025
 
Испания закупит артиллерию на 2 миллиарда евро, пишут СМИ

Periodico: Испания закупит артиллерийские боеприпасы на 2 миллиарда евро

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 10 мар – ПРАЙМ. Министерство обороны Испании планирует закупить артиллерийские боеприпасы на сумму 2 миллиарда евро, чтобы восполнить запасы снарядов, израсходованные в ходе поставок Украине, сообщает газета Periodico с ссылкой на источники.
По информации издания, "за время войны на Украине арсеналы армии (Испании - ред.) достигли такого истощения, что испанская артиллерия не смогла бы продержаться более семи дней высокоинтенсивных боевых действий… поэтому приоритетной задачей армии является пополнение запасов боеприпасов, чтобы выйти из критического состояния".
Так, испанская армия намерена накопить не менее 500 тысяч 155-мм снарядов – именно такой объем, согласно стандартам НАТО, необходим для ведения боевых действий высокой интенсивности. Боеприпасы закупят у испанских и американских производителей. Простые снаряды обойдутся в сумму от 1,5 до 3 тысяч евро за единицу, тогда как стоимость высокоточных боеприпасов превышает 100 тысяч евро за снаряд. Помимо обычной артиллерии, минобороны рассматривает возможность закупки управляемых снарядов дальностью до 50 километров.
Закупка боеприпасов осуществляется на фоне увеличения военных расходов в Европе и давления со стороны США. По данным газеты, страны НАТО намерены продемонстрировать на июньском саммите в Гааге прогресс в наращивании запасов, чтобы избежать критики со стороны Вашингтона.
В 2024 году Испания выделила на оборону 19,7 миллиарда евро, что составляет около 1,3% от ВВП страны. Это свидетельствует о значительном росте военных расходов в последние годы. С 2014 по 2024 год оборонный бюджет увеличился на 107%. Правительство Испании изначально планировало достичь 2% от ВВП к 2029 году. Однако, несмотря на эти усилия, королевство остается одной из стран НАТО с наименьшей долей расходов на оборону относительно ВВП.
Барселона, Испания
Испания увеличит расходы на оборону до 2% ВВП
7 марта, 12:41
 
ВооруженияИСПАНИЯЕВРОПАНАТОартиллериявооружение
 
 
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