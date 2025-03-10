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Испания раскрыла структуру газового импорта в 2025 году - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Испания раскрыла структуру газового импорта в 2025 году
Испания раскрыла структуру газового импорта в 2025 году - 10.03.2025, ПРАЙМ
Испания раскрыла структуру газового импорта в 2025 году
США в первые два месяца 2025 года заняли лидирующую позицию среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, обеспечив 31,8% импорта страны,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:15+0300
2025-03-10T23:15+0300
энергетика
испания
газ
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МАДРИД, 10 мар - ПРАЙМ. США в первые два месяца 2025 года заняли лидирующую позицию среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, обеспечив 31,8% импорта страны, следует из распространенных в понедельник данных испанской энергетической компании Enagas. Согласно данным компании, за первые два месяца этого года Испания импортировала из США 19 711 ГВт.ч газа по сравнению с 17 454 ГВт.ч годом ранее. В феврале США обеспечили 35,2% испанского импорта газа, вновь обогнав Алжир, поставивший 9 188 ГВт.ч (34,9%). Россия в феврале стала третьим крупнейшим поставщиком с долей 8,3%. Однако объемы российского СПГ снизились на 59% по сравнению с февралем 2024 года. С начала года Испания получила из России 8 654 ГВт.ч газа - на 38,3% меньше, чем годом ранее. В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
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испания, газ
Энергетика, ИСПАНИЯ, Газ
23:15 10.03.2025
 
Испания раскрыла структуру газового импорта в 2025 году

Enagas: треть импорта газа в Испанию в 2025 году пришлась на США

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МАДРИД, 10 мар - ПРАЙМ. США в первые два месяца 2025 года заняли лидирующую позицию среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, обеспечив 31,8% импорта страны, следует из распространенных в понедельник данных испанской энергетической компании Enagas.
Согласно данным компании, за первые два месяца этого года Испания импортировала из США 19 711 ГВт.ч газа по сравнению с 17 454 ГВт.ч годом ранее. В феврале США обеспечили 35,2% испанского импорта газа, вновь обогнав Алжир, поставивший 9 188 ГВт.ч (34,9%).
Россия в феврале стала третьим крупнейшим поставщиком с долей 8,3%. Однако объемы российского СПГ снизились на 59% по сравнению с февралем 2024 года. С начала года Испания получила из России 8 654 ГВт.ч газа - на 38,3% меньше, чем годом ранее.
Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию
10 февраля, 21:06
В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта.
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
 
ЭнергетикаИСПАНИЯГаз
 
 
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