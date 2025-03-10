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Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой - 10.03.2025, ПРАЙМ
Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Азербайджанский суд отказался удовлетворить запрос об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая в январе была... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:34+0300
2025-03-10T16:34+0300
россия
азербайджан
александр бастрыкин
ск рф
суд
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БАКУ, 10 мар – ПРАЙМ. Азербайджанский суд отказался удовлетворить запрос об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая в январе была задержана в Баку, передает информагентство АПА. В Бакинском апелляционном суде 5 февраля была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, которая объявлена в международный розыск Следственным комитетом России, об изменении меры пресечения. Суд решил отменить меру пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой, прокуратура Хазарского района Баку избрала меру пресечения в виде передачи под надзор полиции. "Запрос о ее экстрадиции не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано", - сказала АПА адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова. Хахалева в 2017 году оказалась в центре скандала, когда в сети было опубликовано видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, куда были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появилась информация, что на свадьбу могло уйти 2 миллиона долларов. Хахалева объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Сам он заявлял, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья принимали участие в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю СК Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело против Хахалевой по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Она бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заключил ее под стражу заочно. По данным следствия, Хахалева не была на рабочем месте 127 дней, однако, обманывая сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Как полагает СК, внесение ложных сведений в табель содержит признаки подлога.
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россия, азербайджан, александр бастрыкин, ск рф, суд
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Александр Бастрыкин, СК РФ, суд
16:34 10.03.2025
 
Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой

Суд в Азербайджане отказал России в экстрадиции бывшей судьи Хахалевой

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 10 мар – ПРАЙМ. Азербайджанский суд отказался удовлетворить запрос об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая в январе была задержана в Баку, передает информагентство АПА.
В Бакинском апелляционном суде 5 февраля была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, которая объявлена в международный розыск Следственным комитетом России, об изменении меры пресечения. Суд решил отменить меру пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой, прокуратура Хазарского района Баку избрала меру пресечения в виде передачи под надзор полиции.
"Запрос о ее экстрадиции не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано", - сказала АПА адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Канада отказывает в экстрадиции нациста Гунько под надуманным предлогом
24 августа 2024, 07:44
Хахалева в 2017 году оказалась в центре скандала, когда в сети было опубликовано видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, куда были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появилась информация, что на свадьбу могло уйти 2 миллиона долларов.
Хахалева объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Сам он заявлял, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья принимали участие в торжестве на правах гостей.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю СК Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело против Хахалевой по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Она бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заключил ее под стражу заочно. По данным следствия, Хахалева не была на рабочем месте 127 дней, однако, обманывая сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Как полагает СК, внесение ложных сведений в табель содержит признаки подлога.
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНАлександр БастрыкинСК РФсуд
 
 
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