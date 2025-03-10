https://1prime.ru/20250310/khakhaleva-855641980.html

Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой

Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой - 10.03.2025, ПРАЙМ

Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой

Азербайджанский суд отказался удовлетворить запрос об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая в январе была... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:34+0300

2025-03-10T16:34+0300

2025-03-10T16:34+0300

россия

азербайджан

александр бастрыкин

ск рф

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/77004/35/770043552_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_9860d3a1f9ae27a7d6a708e6534d500b.jpg

БАКУ, 10 мар – ПРАЙМ. Азербайджанский суд отказался удовлетворить запрос об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая в январе была задержана в Баку, передает информагентство АПА. В Бакинском апелляционном суде 5 февраля была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, которая объявлена в международный розыск Следственным комитетом России, об изменении меры пресечения. Суд решил отменить меру пресечения в виде ареста в отношении Хахалевой, прокуратура Хазарского района Баку избрала меру пресечения в виде передачи под надзор полиции. "Запрос о ее экстрадиции не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано", - сказала АПА адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова. Хахалева в 2017 году оказалась в центре скандала, когда в сети было опубликовано видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, куда были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появилась информация, что на свадьбу могло уйти 2 миллиона долларов. Хахалева объясняла, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Сам он заявлял, что свадьба обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Сосо Павлиашвили и Меладзе как его друзья принимали участие в торжестве на правах гостей. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю СК Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело против Хахалевой по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Она бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону заключил ее под стражу заочно. По данным следствия, Хахалева не была на рабочем месте 127 дней, однако, обманывая сотрудников, которые заполняли табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Как полагает СК, внесение ложных сведений в табель содержит признаки подлога.

https://1prime.ru/20240824/natsist-851096107.html

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азербайджан, александр бастрыкин, ск рф, суд