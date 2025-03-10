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Китай вводит дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США

Китай вводит дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США - 10.03.2025, ПРАЙМ

Китай вводит дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США

Дополнительные пошлины Китая на сельхозпродукцию из США в понедельник вступают в силу, в частности начинают действовать 15-процентные пошлины на мясо курицы,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:25+0300

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ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. Дополнительные пошлины Китая на сельхозпродукцию из США в понедельник вступают в силу, в частности начинают действовать 15-процентные пошлины на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, 10-процентные - на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты. Решение властей Китая о дополнительных пошлинах на импортируемую американскую продукцию стало ответом на удвоение США импортных пошлин на товары из КНР с 10% до 20%, при этом Вашингтон обвинил Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР сообщил 4 марта, что с 10 марта пошлины в размере 15% будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, а пошлины в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты. Китай из-за повышения пошлин США также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и заявил о намерении защищать свои законные права и интересы. В министерстве коммерции КНР заявили, что односторонние тарифные меры США "серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества" между Китаем и США, КНР "выражает острое недовольство и решительно выступает против". При этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что "давление, принуждение и угрозы — это неверный способ иметь дело с Китаем, а оказание на Китай чрезмерного давления — это неправильная цель и неправильный расчет". "Если США действительно хотят решить проблему фентанила, им следует консультироваться с Китаем на основе равенства, уважения и взаимной выгоды, чтобы устранить озабоченности друг друга. Если же у США другие планы и они будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, Китай будет сражаться до конца", - указал дипломат. УДАР НА 22 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ Как следует из расчетов РИА Новости на основании данных китайской таможни, Пекин ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США стоимостью 22 миллиарда долларов, наибольший ущерб понесут поставщики сои и мяса. Так, согласно данным за 2024 год, всего китайские тарифы затронули американские поставки на 21,9 миллиарда долларов, из них под пошлину в 15% попадет продукции на 3,4 миллиарда, а под 10% - 18,5 миллиарда. В разрезе товаров наиболее пострадавшими будут продавцы сои - они в прошлом году ввезли в Китай попадающей под новые пошлины сои на 12 миллиардов долларов. Кроме того, под тарифы попали зерно - главным образом, пшеница и кукуруза - и продукция из него на 2,9 миллиарда долларов, мясные товары на 2,75 миллиарда долларов, хлопковое волокно на 1,85 миллиарда долларов, рыба и продукция из нее на 1,2 миллиарда, а также фрукты и орехи на 922 миллиона долларов. БОРЬБА С ФЕНТАНИЛОМ Пресс-канцелярия Госсовета КНР 4 марта опубликовала "Белую книгу о контроле за веществами, связанными с фентанилом", где указано, что Китай "добросовестно выполняет свои международные обязательства по борьбе с наркотиками", придерживается принципов совместного несения ответственности, всестороннего и сбалансированного подхода, выступает за взаимопомощь. "Китай выступает против взаимных обвинений и перекладывания ответственности, при этом, наряду с проведением эффективной антинаркотической работы внутри страны, твердо поддерживает существующую международную систему контроля над наркотиками, всесторонне и глубоко участвует в принятии важных решений в сфере международного контроля над наркотиками, а также активно вносит китайскую мудрость и китайские решения в глобальное управление проблемой наркотиков", - говорится в документе. Вместе с тем в тексте документа отмечалось, что в последние годы Китай придает большое значение контролю за веществами, связанными с фентанилом, а также усиливает международное сотрудничество в этой сфере. "Китай осуществляет углубленное сотрудничество с соответствующими странами, включая США, в решении проблемы веществ, связанных с фентанилом, и их прекурсоров, добившись очевидных результатов", - подчеркивается в документе. При этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что "коренная причина проблемы фентанила кроется в самих США". "Китай, исходя из гуманизма и дружеских чувств к американскому народу, принял решительные меры, чтобы помочь США справиться с проблемой фентанила, это очевидно всем", - заявил дипломат. Он отметил, что представители различных слоев общества США неоднократно выражали свою благодарность Китаю, однако, вместо благодарности, американская сторона оклеветала Китай и переложила на него ответственность, а также ввела дополнительные пошлины, чтобы оказать давление и шантажировать Китай, "за добро они отплатили злом, это не только не решит собственные проблемы США, но и серьезно повлияет на диалог и сотрудничество между двумя сторонами в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков".

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