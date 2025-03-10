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Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу
Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу - 10.03.2025, ПРАЙМ
Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу
Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T01:32+0300
2025-03-10T01:32+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, он вступил в законную силу. Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора. Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года. В группе поддержки Клюка в Telegram указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова" (запрещенная в России террористическая организация). Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , москва, telegram
Общество , МОСКВА, Telegram
01:32 10.03.2025
 
Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу

Суд признал законным приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Таким образом, он вступил в законную силу.
Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора.
Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года.
В группе поддержки Клюка в Telegram указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова" (запрещенная в России террористическая организация).
Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.
 
ОбществоМОСКВАTelegram
 
 
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