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Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу

Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу - 10.03.2025, ПРАЙМ

Приговор учителю рисования Даниилу Клюку вступил в силу

Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T01:32+0300

2025-03-10T01:32+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Апелляционный военный суд признал законным 20-лений приговор учителю рисования Даниилу Клюку за госизмену и финансирование терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Таким образом, он вступил в законную силу. Защита фигуранта отказалась комментировать, планируется ли дальнейшее обжалование приговора. Второй западный окружной военный суд в июне минувшего года приговорил учителя к 20 годам лишения свободы, 5 из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и надзор на срок полтора года. В группе поддержки Клюка в Telegram указано, что он, по версии следствия, обменял 20 тысяч рублей на криптовалюту и затем перевел ее на электронный кошелек "Азова" (запрещенная в России террористическая организация). Мужчине было предъявлено обвинение в государственной измене и финансировании терроризма.

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