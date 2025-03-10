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Украина запустила электронную систему для облегчения выращивания конопли - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Украина запустила электронную систему для облегчения выращивания конопли
Украина запустила электронную систему для облегчения выращивания конопли - 10.03.2025, ПРАЙМ
Украина запустила электронную систему для облегчения выращивания конопли
Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T18:11+0300
2025-03-10T18:11+0300
экономика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава министерства Виталий Коваль. "Запускаем электронную систему "е-Конопля" - еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Коваля. Как сообщает Коваль, в электронной системе предусмотрена интеграция с государственными реестрами. Система создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и "вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли", добавил министр. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу.
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украина, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
18:11 10.03.2025
 
Украина запустила электронную систему для облегчения выращивания конопли

Минагрополитики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания конопли

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыращивание ненаркотической конопли
Выращивание ненаркотической конопли - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава министерства Виталий Коваль.
"Запускаем электронную систему "е-Конопля" - еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Коваля.
Как сообщает Коваль, в электронной системе предусмотрена интеграция с государственными реестрами. Система создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и "вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли", добавил министр.
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8 ноября 2023, 09:39
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу.
 
ЭкономикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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