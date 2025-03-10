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Россельхознадзор усилил контроль в отношении ряда экспортеров - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Россельхознадзор усилил контроль в отношении ряда экспортеров
Россельхознадзор усилил контроль в отношении ряда экспортеров - 10.03.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор усилил контроль в отношении ряда экспортеров
Россельхознадзор выявил несоответствия в продуктах нескольких российских компаний, которые в том числе экспортируют свою продукцию, в отношении трех... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:09+0300
2025-03-10T16:09+0300
сельское хозяйство
россельхознадзор
россия
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил несоответствия в продуктах нескольких российских компаний, которые в том числе экспортируют свою продукцию, в отношении трех производителей животноводческой продукции введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщает служба. "Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров", - говорится в сообщении. Там отметили, что в сосисках ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область) обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы. Также фальсификация жирами немолочного и растительного происхождения выявлена в сгущенном молоке ООО "Белмолпродукт" (Белгородская область) и в топленой сметане производства ООО "Русмолоко" (Ставропольский край). Оба товара реализуются в торговой сети "Светофор" в разных регионах – в Красноярском крае и в Ленинградской области соответственно. Случаи подмены молочных жиров растительными компонентами также подтверждены в молоке ООО "Кубаньрус-Молоко" (Краснодарский край), который поставляется в центр социальной помощи в Адыгее, и в сливочном масле АО "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область), отобранном в детском доме Архангельской области, добавили в службе. В Россельхознадзоре уточнили, что для предотвращения поставок на внешние рынки, не отвечающих требованиям законодательства товаров, был введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор.
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сельское хозяйство, россельхознадзор, россия
Сельское хозяйство, Россельхознадзор, РОССИЯ
16:09 10.03.2025
 
Россельхознадзор усилил контроль в отношении ряда экспортеров

Россельхознадзор усилил контроль в отношении экспортеров животноводческой продукции

© РИА НовостиРоссельхознадзор
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил несоответствия в продуктах нескольких российских компаний, которые в том числе экспортируют свою продукцию, в отношении трех производителей животноводческой продукции введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщает служба.
"Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в сосисках ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область) обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы. Также фальсификация жирами немолочного и растительного происхождения выявлена в сгущенном молоке ООО "Белмолпродукт" (Белгородская область) и в топленой сметане производства ООО "Русмолоко" (Ставропольский край). Оба товара реализуются в торговой сети "Светофор" в разных регионах – в Красноярском крае и в Ленинградской области соответственно.
Случаи подмены молочных жиров растительными компонентами также подтверждены в молоке ООО "Кубаньрус-Молоко" (Краснодарский край), который поставляется в центр социальной помощи в Адыгее, и в сливочном масле АО "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область), отобранном в детском доме Архангельской области, добавили в службе.
В Россельхознадзоре уточнили, что для предотвращения поставок на внешние рынки, не отвечающих требованиям законодательства товаров, был введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор.
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