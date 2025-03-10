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Минфин Швеции допустил кредиты для покрытия растущих расходов на оборону

Минфин Швеции допустил кредиты для покрытия растущих расходов на оборону - 10.03.2025, ПРАЙМ

Минфин Швеции допустил кредиты для покрытия растущих расходов на оборону

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон не исключила кредиты для покрытия растущих расходов на оборону. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:16+0300

2025-03-10T13:16+0300

2025-03-10T13:16+0300

финансы

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон не исключила кредиты для покрытия растущих расходов на оборону. "Один из многих вариантов для обсуждения - стоит ли взять кредит на несколько лет, чтобы быстро выйти на новый уровень... Я не думаю, что мы должны это исключать. Но это должно быть временно, иначе в долгосрочной перспективе у нас накопится долг, с которым мы не сможем справиться", - сказала Свантессон в эфире телеканала SVT. Швеция на сегодняшний день тратит на оборонные расходы 138 миллиардов крон (13,6 миллиарда долларов), что соответствует 2,4% ВВП, напоминает телеканал. В НАТО ведется обсуждение о том, что целевой показатель следует повысить до 3,5% ВВП, что потребует дополнительных 65 миллиардов крон (6,4 миллиарда крон) из бюджетных средств, уточняет SVT. Свантессон добавила, что не выступает за финансирование оборонных расходов за счет повышения налогов. Министр считает, что необходимо сокращение безработицы и перераспределение государственных расходов. "Повышение налогов не входит в мой приоритетный список, поскольку существует риск, что это снизит давление на рост и конкурентоспособность", - сказала она. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. Ранее парламент Швеции одобрил предложение правительства, в соответствии с которым расходы на оборону к 2028 году составят 2,6% ВВП. К 2030 году траты на военные нужды увеличатся на 15,5 миллиарда долларов, на гражданскую оборону - на 3,4 миллиарда долларов. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.

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финансы, банки, швеция