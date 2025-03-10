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Эксперты объяснили злоупотребления самозапретом на кредиты

Эксперты объяснили злоупотребления самозапретом на кредиты - 10.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты объяснили злоупотребления самозапретом на кредиты

Случаи злоупотребления самозапретом на кредиты могут быть проверкой работы механизма среди заемщиков или неосведомленностью о всех тонкостях его работы,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T17:09+0300

2025-03-10T17:09+0300

2025-03-10T17:09+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Случаи злоупотребления самозапретом на кредиты могут быть проверкой работы механизма среди заемщиков или неосведомленностью о всех тонкостях его работы, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщала, что россияне стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов, а некоторые случаи обращения за займом после запрета банки и МФО расценивают как "потребительский экстремизм", когда, например, недобросовестные заемщики хотят воспользоваться возможностью не возвращать заемные деньги, пользуясь временным лагом между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения. "На мой взгляд, проблема пока выглядит несколько преувеличенной. По информации СМИ, заявки на получение кредита от людей, оформивших самозапрет, составляют лишь считанные проценты от всех кредитных заявок. Причем они, на мой взгляд, могут частично объясняться тем, что граждане не совсем правильно понимают, как работает самозапрет, и, в частности, могут не осознавать, что его установка не позволит, например, пользоваться рассрочками и другими подобными сервисами при покупке товаров на маркетплейсах", - считает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Также эксперт предположил, что вполне возможно, что в некоторых случаях это мошенники пытаются оформить кредит на человека. Что же касается того, что некоторые банки и МФО все же выдают займы при включенном самозапрете – это, скорее, проблема самих кредитных организаций, и, возможно, она связана с тем, что последние еще не донастроили свои процедуры по выдаче кредитов с учетом возможности самозапрета, предположил Додонов. "Случаи злоупотребления функциями самозапрета со стороны заемщиков действительно есть. Иногда это осознанный потребительский экстремизм, иногда - азарт заемщика и его желание проверить, как работают ограничения на практике... Я думаю, что и регулятор, и финансовые организации прекрасно осознают риски, связанные с потребительским экстремизмом, и очень скоро отточат технологическую и правовую базу, не оставив в ней лазеек", - отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. Руководитель продукта кредитный рейтинг в "Сравни" Виктор Буланов предположил, что введение мер ответственности в таких случаях может быть оправданным шагом. Например, целесообразно предусмотреть административные санкции или ограничения на повторное оформление кредитов в случае выявления умышленной попытки обмануть кредитную организацию. Однако важно, чтобы такие меры не затрагивали добросовестных граждан, которые могли попасть в подобную ситуацию по ошибке, отметил он. "Случаи "потребительского экстремизма" время от времени встречаются в банковской практике, хотя и не имеют массового характера... активизация попыток "обмануть систему" в первые дни кредитных самозапретов в некотором роде предсказуема, как и то, что такое мошенничество гарантированно не увенчается успехом. Судебная практика в аналогичных случаях на стороне кредиторов, поэтому оплатить придётся не только долг со штрафами и пенями, но и судебные издержки банка", - предупредил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

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россия, финансы, банки