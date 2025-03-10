https://1prime.ru/20250310/lebedev-855612407.html
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов - 10.03.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из судебных материалов,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T02:38+0300
2025-03-10T02:38+0300
2025-03-10T02:38+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что протокол поступил в суд ещё в конце февраля, однако его вернули составителю, т.е. отделу МВД России по району Измайлово г. Москвы, для устранения недостатков – в материалах не было сведений о том, что он был направлен или вручен Лебедеву, как это требует законодательство.
Второй раз проблем с рассмотрением не было, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26. КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).
Лебедеву назначили наказание в виде штрафа, в суде не уточнили его сумму, однако статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.
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Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
Суд в Москве оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что протокол поступил в суд ещё в конце февраля, однако его вернули составителю, т.е. отделу МВД России по району Измайлово г. Москвы, для устранения недостатков – в материалах не было сведений о том, что он был направлен или вручен Лебедеву, как это требует законодательство.
Второй раз проблем с рассмотрением не было, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26. КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).
Лебедеву назначили наказание в виде штрафа, в суде не уточнили его сумму, однако статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц.