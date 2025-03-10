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Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов
Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов - 10.03.2025, ПРАЙМ
Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов
Суд в Москве наложил штраф на дизайнера и блогера Артемия Лебедева в размере 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:44+0300
2025-03-10T23:44+0300
происшествия
суд
артемий лебедев
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве наложил штраф на дизайнера и блогера Артемия Лебедева в размере 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости в суде. Измайловский суд признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ - умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение.Протокол поступил в Измайловский суд в конце февраля, но его вернули составителю, то есть отделу МВД России по столичному району Измайлово, для устранения недостатков. В материалах отсутствовали сведения о том, что он был направлен или вручен Лебедеву, как это требует закон.Во второй раз проблем с рассмотрением материалов не было, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения.
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суд, артемий лебедев
Происшествия, суд, Артемий Лебедев
23:44 10.03.2025
 
Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов

Суд оштрафовал Артемия Лебедева на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве наложил штраф на дизайнера и блогера Артемия Лебедева в размере 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости в суде.
Измайловский суд признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ - умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение.
Протокол поступил в Измайловский суд в конце февраля, но его вернули составителю, то есть отделу МВД России по столичному району Измайлово, для устранения недостатков. В материалах отсутствовали сведения о том, что он был направлен или вручен Лебедеву, как это требует закон.
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Во второй раз проблем с рассмотрением материалов не было, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения.
 
ПроисшествиясудАртемий Лебедев
 
 
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