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Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов

Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов - 10.03.2025, ПРАЙМ

Артемий Лебедев оштрафован за осквернение религиозных символов

Суд в Москве наложил штраф на дизайнера и блогера Артемия Лебедева в размере 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T23:44+0300

2025-03-10T23:44+0300

2025-03-10T23:44+0300

происшествия

суд

артемий лебедев

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве наложил штраф на дизайнера и блогера Артемия Лебедева в размере 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости в суде. Измайловский суд признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ - умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение.Протокол поступил в Измайловский суд в конце февраля, но его вернули составителю, то есть отделу МВД России по столичному району Измайлово, для устранения недостатков. В материалах отсутствовали сведения о том, что он был направлен или вручен Лебедеву, как это требует закон.Во второй раз проблем с рассмотрением материалов не было, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения.

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суд, артемий лебедев