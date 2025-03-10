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В Боливии откроют центр исследований для развития технологий добычи лития

В Боливии откроют центр исследований для развития технологий добычи лития - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Боливии откроют центр исследований для развития технологий добычи лития

Государственная боливийская компания Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) открывает центр исследований для развития технологий, которые позволят ускорить... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T17:15+0300

2025-03-10T17:15+0300

2025-03-10T17:15+0300

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 10 мар - ПРАЙМ. Государственная боливийская компания Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) открывает центр исследований для развития технологий, которые позволят ускорить индустриализацию лития в стране, сообщил РИА Новости директор по контрактам компании Альфонсо Перес. "YLB проинвестировала в центр исследований, который является одним из самых оборудованных в Южной Америке... Поэтому нужно использовать это оборудование, эти возможности", - сказал он. "Если мы сможем развить наши собственные технологии, то мы избавит страну от платежей за патенты и лицензии", - добавил Перес. Ранее YLB подписала соглашение с Левенским университетом Бельгии, предусматривающее обмен знаниями, обучающие программы и развитие технологической компетенции. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн

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боливия, литий, росатом