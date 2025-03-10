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Лондон видит угрозу в диалоге США и России по Украине, заявили в СВР
Лондон видит угрозу в диалоге США и России по Украине, заявили в СВР - 10.03.2025, ПРАЙМ
Лондон видит угрозу в диалоге США и России по Украине, заявили в СВР
Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:51+0300
2025-03-10T14:51+0300
2025-03-10T14:52+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны США.Кроме того, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта.
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россия, сша, лондон
Политика, РОССИЯ, США, ЛОНДОН
Лондон видит угрозу в диалоге США и России по Украине, заявили в СВР
СВР: Лондон видит угрозу своим интересам в диалоге США и РФ по миру на Украине
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта, в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающим в СВР данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что кабинет премьер-министра Великобритании Кира Стармера "лезет из кожи вон", чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны США.
Кроме того, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта.
МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию