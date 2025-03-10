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Марк Карни избран новым лидером правящей партии Канады

Марк Карни избран новым лидером правящей партии Канады - 10.03.2025, ПРАЙМ

Марк Карни избран новым лидером правящей партии Канады

Добавлены подробности и бэкграунд (4-7 абзацы) | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T02:38+0300

2025-03-10T02:38+0300

2025-03-10T02:38+0300

экономика

мировая экономика

канада

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украина

марк карни

джастин трюдо

банк англии

оон

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Добавлены подробности и бэкграунд (4-7 абзацы) ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни в понедельник избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны, следует из партийного заявления. "Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!" - заявила партия в соцсети X после того, как в воскресенье прошло закрытое голосование ее членов. Карни считается талантливым экономистом, который смог уберечь экономику Канады от краха в финансовый кризис 2008 года. Заслуги на этом посту позволили ему впоследствии стать первым главой Банка Англии, который был рожден за пределами Соединенного Королевства. На этом посту он прослужил до 2020 года, а затем был назначен спецпосланником ООН по вопросам, связанным с изменением климата и финансами. Трюдо ранее пришлось объявить о своих планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Аналитики отмечают, что на фоне экономических проблем Канады и обострения отношений с США, кандидатура Карни и его успешный опыт работы с финансовыми кризисами может откликнуться у избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти до 20 октября этого года - точную дату должен будет определить новый премьер-министр. Карни проиграла бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд, занимавшая также пост министра финансов в правительстве Трюдо. Она ушла в отставку после разногласий с Трюдо по поводу торговых отношений с США. Фриланд, проживавшая в Киеве в 1980-е годы, известна тем, что является одним из наиболее ярых сторонников Украины среди западных политиков, она неоднократно убеждала западных партнеров Канады ужесточить санкции против Москвы. Карни ранее высказывался в поддержку Украины.

канада

сша

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мировая экономика, канада, сша, украина, марк карни, джастин трюдо, банк англии, оон