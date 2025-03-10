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Маск заявил об украинских IP-адресах, причастных к кибератаке на соцсеть Х - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Маск заявил об украинских IP-адресах, причастных к кибератаке на соцсеть Х
Маск заявил об украинских IP-адресах, причастных к кибератаке на соцсеть Х - 10.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил об украинских IP-адресах, причастных к кибератаке на соцсеть Х
Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на социальную сеть Х. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:45+0300
2025-03-10T23:45+0300
илон маск
хакеры
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на социальную сеть Х. "Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины", - сообщил Маск в интервью телеканалу Fox News. Ранее Маск сообщил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна. В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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илон маск, хакеры
Илон Маск, хакеры
23:45 10.03.2025
 
Маск заявил об украинских IP-адресах, причастных к кибератаке на соцсеть Х

Маск заявил об украинских IP-адресах, причастных к кибератаке на социальную сеть Х

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в понедельник заявил о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на социальную сеть Х.
"Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины", - сообщил Маск в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Маск сообщил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
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В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
 
Илон Маскхакеры
 
 
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