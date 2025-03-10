https://1prime.ru/20250310/maslo-855618034.html

СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла

СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла - 10.03.2025, ПРАЙМ

СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла

Цены на пальмовое масло еще долго будут оставаться высокими из-за стагнации его производства и наращивания производства биодизеля в Индонезии, говорится в... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:27+0300

2025-03-10T09:27+0300

2025-03-10T09:27+0300

экономика

пальмовое масло

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на пальмовое масло еще долго будут оставаться высокими из-за стагнации его производства и наращивания производства биодизеля в Индонезии, говорится в публикации издания Reuters.Согласно агентству, после десятилетий дешевого пальмового масла, обусловленных бурным ростом производства и борьбой за долю рынка, производство замедляется, а Индонезия использует больше для производства биодизеля, заявил авторитетный отраслевой аналитик Дораб Мистри."Времена скидок в 400 долларов за тонну ушли в прошлое. Пальмовое масло больше не будет таким дешевым, пока Индонезия будет отдавать предпочтение биодизелю", - добавил Мистри.По словам Эдди Мартоно, председателя крупнейшей в Юго-Восточной Азии ассоциации производителей пальмового масла GAPKI, в 2030 году экспорт Индонезии сократится всего до 20 миллионов тонн.Покупатели вынуждены сокращать закупки, а цены на все виды растительных масел продолжают расти, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250227/eksport-855291263.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пальмовое масло