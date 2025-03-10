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СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла
СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла - 10.03.2025, ПРАЙМ
СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла
Цены на пальмовое масло еще долго будут оставаться высокими из-за стагнации его производства и наращивания производства биодизеля в Индонезии, говорится в... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:27+0300
2025-03-10T09:27+0300
экономика
пальмовое масло
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на пальмовое масло еще долго будут оставаться высокими из-за стагнации его производства и наращивания производства биодизеля в Индонезии, говорится в публикации издания Reuters.Согласно агентству, после десятилетий дешевого пальмового масла, обусловленных бурным ростом производства и борьбой за долю рынка, производство замедляется, а Индонезия использует больше для производства биодизеля, заявил авторитетный отраслевой аналитик Дораб Мистри."Времена скидок в 400 долларов за тонну ушли в прошлое. Пальмовое масло больше не будет таким дешевым, пока Индонезия будет отдавать предпочтение биодизелю", - добавил Мистри.По словам Эдди Мартоно, председателя крупнейшей в Юго-Восточной Азии ассоциации производителей пальмового масла GAPKI, в 2030 году экспорт Индонезии сократится всего до 20 миллионов тонн.Покупатели вынуждены сокращать закупки, а цены на все виды растительных масел продолжают расти, заключили в издании.
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пальмовое масло
Экономика, пальмовое масло
09:27 10.03.2025
 
СМИ предсказали исчезновение одного вида дешевого масла

Reuters: эпоха дешевого пальмового масла подошла к концу

© AFP / Mohd Rasfan" Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла, Индонезия
 Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла, Индонезия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© AFP / Mohd Rasfan
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на пальмовое масло еще долго будут оставаться высокими из-за стагнации его производства и наращивания производства биодизеля в Индонезии, говорится в публикации издания Reuters.
Согласно агентству, после десятилетий дешевого пальмового масла, обусловленных бурным ростом производства и борьбой за долю рынка, производство замедляется, а Индонезия использует больше для производства биодизеля, заявил авторитетный отраслевой аналитик Дораб Мистри.
"Времена скидок в 400 долларов за тонну ушли в прошлое. Пальмовое масло больше не будет таким дешевым, пока Индонезия будет отдавать предпочтение биодизелю", - добавил Мистри.
По словам Эдди Мартоно, председателя крупнейшей в Юго-Восточной Азии ассоциации производителей пальмового масла GAPKI, в 2030 году экспорт Индонезии сократится всего до 20 миллионов тонн.
Покупатели вынуждены сокращать закупки, а цены на все виды растительных масел продолжают расти, заключили в издании.
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Экономикапальмовое масло
 
 
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