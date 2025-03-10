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Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром

Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром - 10.03.2025, ПРАЙМ

Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром

Стоимость меди опускается в понедельник утром, инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:22+0300

2025-03-10T09:22+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник утром, инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.10 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,63%, до 4,6805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 9 613,5 доллара, алюминия выросла на 0,32%, до 2 705,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,45%, до 2 886,5 доллара. Инвесторы обращают внимание на новости относительно торговой политики США. Страна по-прежнему планирует ввести 25-процентную пошлину в отношении всего импорта алюминия и стали в страну с 12 марта, подтвердил в воскресенье министр торговли США Говард Латник.

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рынки, торги, сша, comex, цены на медь