https://1prime.ru/20250310/med-855617833.html
Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром
Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром - 10.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром
Стоимость меди опускается в понедельник утром, инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:22+0300
2025-03-10T09:22+0300
2025-03-10T09:22+0300
экономика
рынки
торги
сша
comex
цены на медь
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/05/841360518_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_8cd4b30e43243c437270169d2f52cddb.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник утром, инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.10 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,63%, до 4,6805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 9 613,5 доллара, алюминия выросла на 0,32%, до 2 705,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,45%, до 2 886,5 доллара. Инвесторы обращают внимание на новости относительно торговой политики США. Страна по-прежнему планирует ввести 25-процентную пошлину в отношении всего импорта алюминия и стали в страну с 12 марта, подтвердил в воскресенье министр торговли США Говард Латник.
https://1prime.ru/20250307/med-855557454.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/05/841360518_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_40e3d02c342d03822c27d026a7f9f55a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, сша, comex, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, цены на медь
Цена на медь умеренно снижается в понедельник утром
Стоимость меди опускается в ожидании новостей о пошлинах США
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в понедельник утром, инвесторы оценивают новости относительно импортных пошлин со стороны США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.10 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,63%, до 4,6805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 9 613,5 доллара, алюминия выросла на 0,32%, до 2 705,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 1,45%, до 2 886,5 доллара.
Инвесторы обращают внимание на новости относительно торговой политики США. Страна по-прежнему планирует ввести 25-процентную пошлину в отношении всего импорта алюминия и стали в страну с 12 марта, подтвердил в воскресенье министр торговли США Говард Латник.
Цена на медь снижается в пятницу утром