https://1prime.ru/20250310/mid-855623111.html

МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию

МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию - 10.03.2025, ПРАЙМ

МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию

Россия даст решительный "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию ситуации, говорится в сообщении МИД РФ об отзыве аккредитации некоторых... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T11:47+0300

2025-03-10T11:47+0300

2025-03-10T11:47+0300

политика

великобритания

россия

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044989_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_6a3551d2b9b2da0ccf61bccf932fe045.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россия даст решительный "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию ситуации, говорится в сообщении МИД РФ об отзыве аккредитации некоторых сотрудников посольства Великобритании в Москве. "10 марта в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве", - отмечается в документе. "С российской стороны заявлен решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи некоторыми сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Россию, что является нарушением п. 2 ст. 26 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ", - говорится в нем. Как сообщает МИД РФ, "британский дипломат был проинформирован о том, что в связи с нарушением российского законодательства, а также с учетом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к спецслужбам Великобритании, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данных лиц отзывается". "Им надлежит в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - добавили в МИД. "Вновь подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности", - заявили в ведомстве. Там настоятельно рекомендовали гражданам Великобритании "при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию". В МИД добавили, что "сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ".

https://1prime.ru/20250310/shpiony-855620061.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, россия, мид