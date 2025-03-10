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МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию - 10.03.2025, ПРАЙМ
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МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию
МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию - 10.03.2025, ПРАЙМ
МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию
Россия даст решительный "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию ситуации, говорится в сообщении МИД РФ об отзыве аккредитации некоторых... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:47+0300
2025-03-10T11:47+0300
политика
великобритания
россия
мид
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россия даст решительный "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию ситуации, говорится в сообщении МИД РФ об отзыве аккредитации некоторых сотрудников посольства Великобритании в Москве. "10 марта в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве", - отмечается в документе. "С российской стороны заявлен решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи некоторыми сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Россию, что является нарушением п. 2 ст. 26 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ", - говорится в нем. Как сообщает МИД РФ, "британский дипломат был проинформирован о том, что в связи с нарушением российского законодательства, а также с учетом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к спецслужбам Великобритании, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данных лиц отзывается". "Им надлежит в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - добавили в МИД. "Вновь подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности", - заявили в ведомстве. Там настоятельно рекомендовали гражданам Великобритании "при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию". В МИД добавили, что "сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ".
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великобритания, россия, мид
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, МИД
11:47 10.03.2025
 
МИД пригрозил зеркальным ответом, если Британия пойдет на эскалацию

МИД: если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Россия даст "зеркальный" ответ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россия даст решительный "зеркальный" ответ, если Британия пойдет на эскалацию ситуации, говорится в сообщении МИД РФ об отзыве аккредитации некоторых сотрудников посольства Великобритании в Москве.
"10 марта в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве", - отмечается в документе.
"С российской стороны заявлен решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи некоторыми сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Россию, что является нарушением п. 2 ст. 26 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ", - говорится в нем.
Как сообщает МИД РФ, "британский дипломат был проинформирован о том, что в связи с нарушением российского законодательства, а также с учетом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к спецслужбам Великобритании, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данных лиц отзывается". "Им надлежит в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - добавили в МИД.
"Вновь подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности", - заявили в ведомстве.
Там настоятельно рекомендовали гражданам Великобритании "при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию". В МИД добавили, что "сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ".
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
ФСБ выявила еще двух шпионов под прикрытием посольства Великобритании
10:07
 
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