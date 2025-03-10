https://1prime.ru/20250310/minfin-855631173.html

Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном

Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном - 10.03.2025, ПРАЙМ

Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном

Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:27+0300

2025-03-10T12:27+0300

2025-03-10T12:27+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, говорится в сообщении министерства. С 12 марта на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26218 с погашением в сентябре 2031 года, 26233 с погашением в июле 2035 года и 26238 с погашением в мае 2041 года. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250305/ofz-855494448.html

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финансы, россия, минфин