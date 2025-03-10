Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/minfin-855631173.html
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном - 10.03.2025, ПРАЙМ
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном
Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:27+0300
2025-03-10T12:27+0300
экономика
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f278473fd69dfad185c52c7a7501cf46.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, говорится в сообщении министерства. С 12 марта на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26218 с погашением в сентябре 2031 года, 26233 с погашением в июле 2035 года и 26238 с погашением в мае 2041 года. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250305/ofz-855494448.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_b190d6212d1f4c2a5c23ca2d7934b9ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
12:27 10.03.2025
 
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном

Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном по 100 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, говорится в сообщении министерства.
С 12 марта на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26218 с погашением в сентябре 2031 года, 26233 с погашением в июле 2035 года и 26238 с погашением в мае 2041 года.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Минфин разместил ОФЗ 26230 на 44,2 миллиарда рублей
5 марта, 14:34
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала