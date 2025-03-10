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Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном - 10.03.2025, ПРАЙМ
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном
Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:27+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, говорится в сообщении министерства. С 12 марта на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26218 с погашением в сентябре 2031 года, 26233 с погашением в июле 2035 года и 26238 с погашением в мае 2041 года. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
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финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном
Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ с постоянным купоном по 100 млрд руб
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости каждый, говорится в сообщении министерства.
С 12 марта на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков серий 26218 с погашением в сентябре 2031 года, 26233 с погашением в июле 2035 года и 26238 с погашением в мае 2041 года.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных дополнительных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
Минфин разместил ОФЗ 26230 на 44,2 миллиарда рублей