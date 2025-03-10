https://1prime.ru/20250310/minstroy-855621917.html
Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России
Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России - 10.03.2025, ПРАЙМ
Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России
Минстрой в настоящее время не планирует менять нормативно-правовую базу, чтобы запретить строительство малогабаритных квартир в России, говорится в сообщении... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:08+0300
2025-03-10T11:08+0300
2025-03-10T11:13+0300
недвижимость
россия
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строительство жилья
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минстрой в настоящее время не планирует менять нормативно-правовую базу, чтобы запретить строительство малогабаритных квартир в России, говорится в сообщении ведомства. Ранее "Коммерсант" написал, что Минстрой рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир - от 36 "квадратов", двухкомнатных - от 49 "квадратов", трехкомнатных - от 66 "квадратов". "Сейчас Минстрой России не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что рабочей группой по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" были одобрены методические рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Документ носит рекомендательный характер и направлен на информирование регионов.
https://1prime.ru/20250224/minstroy-855206888.html
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недвижимость, россия, квартиры, строительство, строительство жилья
Недвижимость, РОССИЯ, квартиры, строительство, строительство жилья
Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России
Минстрой не будет вносить корректировки для запрета строительства микроквартир
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минстрой в настоящее время не планирует менять нормативно-правовую базу, чтобы запретить строительство малогабаритных квартир в России, говорится в сообщении ведомства.
Ранее "Коммерсант" написал, что Минстрой рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир - от 36 "квадратов", двухкомнатных - от 49 "квадратов", трехкомнатных - от 66 "квадратов".
"Сейчас Минстрой России не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья", - указывается в сообщении.
В нем отмечается, что рабочей группой по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" были одобрены методические рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Документ носит рекомендательный характер и направлен на информирование регионов.
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