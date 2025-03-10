https://1prime.ru/20250310/minstroy-855621917.html

Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России

Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России - 10.03.2025, ПРАЙМ

Минстрой не будет запрещать строительство микроквартир в России

Минстрой в настоящее время не планирует менять нормативно-правовую базу, чтобы запретить строительство малогабаритных квартир в России, говорится в сообщении... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T11:08+0300

2025-03-10T11:08+0300

2025-03-10T11:13+0300

недвижимость

россия

квартиры

строительство

строительство жилья

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минстрой в настоящее время не планирует менять нормативно-правовую базу, чтобы запретить строительство малогабаритных квартир в России, говорится в сообщении ведомства. Ранее "Коммерсант" написал, что Минстрой рекомендует властям субъектов РФ в рамках разработки региональных стандартов согласовывать проекты, где минимальная площадь студий начинается от 28 квадратных метров, однокомнатных квартир - от 36 "квадратов", двухкомнатных - от 49 "квадратов", трехкомнатных - от 66 "квадратов". "Сейчас Минстрой России не рассматривает корректировки действующей нормативно-правовой базы в части введения каких-либо ограничений по площади на строительство жилья", - указывается в сообщении. В нем отмечается, что рабочей группой по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" были одобрены методические рекомендации для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Документ носит рекомендательный характер и направлен на информирование регионов.

https://1prime.ru/20250224/minstroy-855206888.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, квартиры, строительство, строительство жилья