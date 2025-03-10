https://1prime.ru/20250310/miratorg-855614761.html
В "Мираторге" рассказали о тренде на гриль в 2025 году
В "Мираторге" рассказали о тренде на гриль в 2025 году - 10.03.2025, ПРАЙМ
В "Мираторге" рассказали о тренде на гриль в 2025 году
Тренд на гриль, а также на блюда с мясом и овощами будет сопровождать российскую ресторанную отрасль в 2025 году, рассказал РИА Новости бренд-шеф "Мираторга"... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T07:31+0300
2025-03-10T07:31+0300
2025-03-10T07:31+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Тренд на гриль, а также на блюда с мясом и овощами будет сопровождать российскую ресторанную отрасль в 2025 году, рассказал РИА Новости бренд-шеф "Мираторга" Дмитрий Лазько.
"За последние полтора года многие шефы начали увлекаться гриль-темой. Это вкусно, быстро и недорого, а потому в этом году продолжится рост именно этой тенденции в ресторанах. Плюс россияне в преддверии начала гриль-сезона начали прорабатывать гриль-меню дома", - рассказал Лазько.
Продолжится, по его словам, и спрос на классические мясные блюда. "Россияне "подсели" на мясо сразу же, как только смогли его себе позволить - сейчас в России мяса потребляется в два раза больше, чем на рубеже тысячелетий. Мясо и сегодня в тренде. Все мясные рестораны заполнены. Сочетание мясо плюс овощи - популярно и останется таковым на весь 2025 год", - подчеркнул Лазько.
Три главных "мясных" позиции, по словам Лазько, в этом году останутся неизменными - это говядина, свинина и курица. На четвертом месте - баранина.
"Что-то из нового рестораны пытаются делать. Скажем, в привычных рецептах заменять мясную составляющую креветками и другими морепродуктами, совмещать мясо с морепродуктами. Повара стали переделывать и более экзотично подавать тот же "Оливье" - делать его, например, с крабом. Или салат "Московский" подавать не с курицей, а с копченой уткой - на современный азиатский мотив. Но держится экзотика полгода максимум - подавляющее большинство старается придерживаться старых рецептур. Россияне, как показала практика, возвращаются к простой и понятной еде, в том числе к мясу", - заключил бренд-шеф.
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бизнес, сельское хозяйство, москва, мираторг
Бизнес, Экономика, Сельское хозяйство, МОСКВА, Мираторг
В "Мираторге" рассказали о тренде на гриль в 2025 году
Бренд-шеф "Мираторга": тренд на гриль будет сопровождать ресторанную отрасль в 2025 году
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Тренд на гриль, а также на блюда с мясом и овощами будет сопровождать российскую ресторанную отрасль в 2025 году, рассказал РИА Новости бренд-шеф "Мираторга" Дмитрий Лазько.
"За последние полтора года многие шефы начали увлекаться гриль-темой. Это вкусно, быстро и недорого, а потому в этом году продолжится рост именно этой тенденции в ресторанах. Плюс россияне в преддверии начала гриль-сезона начали прорабатывать гриль-меню дома", - рассказал Лазько.
Продолжится, по его словам, и спрос на классические мясные блюда. "Россияне "подсели" на мясо сразу же, как только смогли его себе позволить - сейчас в России мяса потребляется в два раза больше, чем на рубеже тысячелетий. Мясо и сегодня в тренде. Все мясные рестораны заполнены. Сочетание мясо плюс овощи - популярно и останется таковым на весь 2025 год", - подчеркнул Лазько.
Три главных "мясных" позиции, по словам Лазько, в этом году останутся неизменными - это говядина, свинина и курица. На четвертом месте - баранина.
"Что-то из нового рестораны пытаются делать. Скажем, в привычных рецептах заменять мясную составляющую креветками и другими морепродуктами, совмещать мясо с морепродуктами. Повара стали переделывать и более экзотично подавать тот же "Оливье" - делать его, например, с крабом. Или салат "Московский" подавать не с курицей, а с копченой уткой - на современный азиатский мотив. Но держится экзотика полгода максимум - подавляющее большинство старается придерживаться старых рецептур. Россияне, как показала практика, возвращаются к простой и понятной еде, в том числе к мясу", - заключил бренд-шеф.