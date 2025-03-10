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Блогер Митрошина распродала все свое имущество для оплаты налогов

Блогер Митрошина распродала все свое имущество для оплаты налогов - 10.03.2025, ПРАЙМ

Блогер Митрошина распродала все свое имущество для оплаты налогов

Адвокат блогера Александры Митрошиной сообщил агентству РИА Новости, что та на не имеет своего имущества, поскольку распродала все для оплаты налогов. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:16+0300

2025-03-10T12:16+0300

2025-03-10T12:16+0300

александра митрошина

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налоги

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Адвокат блогера Александры Митрошиной сообщил агентству РИА Новости, что та на не имеет своего имущества, поскольку распродала все для оплаты налогов. "Нет имущества. Все продано, чтобы заплатить налоги", - ответил адвокат Михаил Мушаилов на вопрос, арестовали ли имущество его подзащитной.В суде Мушаилов также заявил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 миллионов рублей, а с 2023 года заплатила налогов в общей сложности на 666 миллионов. На данный момент суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Митрошиной под стражу, в то время как прокуратура, обвиняемая и адвокат просили избрать домашний арест.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Как полагает следствие, Митрошина уклонялась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей посредством организации поступления денег на счета индивидуальных предпринимателей. Позднее со стороны ведомства поступила информация об отправке Митрошиной в Москву, где ей было предъявлено обвинение. Блогер впоследствии в полном объеме признала свою вину.

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