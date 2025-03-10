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Суд отправил под домашний арест блогера Митрошину

Суд отправил под домашний арест блогера Митрошину - 10.03.2025, ПРАЙМ

Суд отправил под домашний арест блогера Митрошину

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая по уголовному делу об отмывании денег, отправлена под домашний арест, такое решение вынес Чертановский суд Москвы,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:17+0300

2025-03-10T14:17+0300

2025-03-10T14:22+0300

налоги

криминал

суд

москва

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая по уголовному делу об отмывании денег, отправлена под домашний арест, такое решение вынес Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости"Избрать меру пресечения в виде... домашнего ареста", - огласил судья. Мера пресечения будет действовать до 24 апреля. Прокуратура выдвинула возражения против удовлетворения ходатайства следствия о заключении обвиняемой под стражу и ходатайствовала ограничиться в отношении нее домашним арестом. Позицию Митрошиной поддержали блогер и ее адвокат. Обосновывая ходатайство Следственного комитета, представитель следствия заявил, что до этого Митрошина скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Адвокат заявил, что блогер погасила всю задолженность перед налоговой службой в размере свыше 200 миллионов рублей, а также что с 2023 года Митрошина уплатила налогов на 666 миллионов рублей. Также суд запретил пользоваться интернетом и сотовой связью. Кроме того, ей нельзя общаться с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников.Защита не станет обжаловать домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Мушаилов.В главке СК России по Москве сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере, ее задержали в Сочи. Следствие считает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих ИП. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

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налоги, криминал, суд, москва, следственный комитет