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Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6 процента

Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6 процента - 10.03.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6 процента

Годовая инфляция в Молдавии по итогам февраля составила 8,6%, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T18:09+0300

2025-03-10T18:09+0300

2025-03-10T18:09+0300

экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 10 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам февраля составила 8,6%, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны. "Национальное бюро статистики сообщает, что в феврале 2025 года средние потребительские цены выросли по сравнению с: декабрем 2024 года - на 3,1%; февралем 2024 года (за последние 12 месяцев) - на 8,6%", - говорится в сообщении. В том числе цены на продовольственные товары возросли на 7,9%, на непродовольственные товары – на 4,1%, услуги населению стали дороже на 16,3%. Национальный банк Молдавии (центробанк) 5 февраля повысил учётную ставку до 6,5% годовых с 5,6%. Решение было принято "на фоне" растущей неопределенности, связанной с развитием мировой экономики и торговых потоков, в текущем глобальном контексте. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

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молдавия