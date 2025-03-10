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Блогер Митрошина с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей

Блогер Митрошина с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ

Блогер Митрошина с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей. Об этом сообщил ее адвокат в Чертановском суде | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T11:43+0300

2025-03-10T11:43+0300

2025-03-10T11:49+0300

александра митрошина

кубань

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов рублей. Об этом сообщил ее адвокат в Чертановском суде Москвы.По словам адвоката Михаила Мушаилова, блогер Митрошина в период с 2023 по 2025 год выплатила налогов в общей сложности на 666 миллионов рублей.Кроме того, по словам адвоката, блогер полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей."Моя подзащитная полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, иных задолженностей перед фискальной службой у неё нет", - сообщил Мушаилов.На данный момент суд рассматривает ходатайство следствия о заключении Митрошиной под стражу, в то время как прокуратура просила избрать домашний арест.В столичном главке СК России сообщали, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Как полагает следствие, Митрошина уклонялась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей посредством организации поступления денег на счета индивидуальных предпринимателей. Позднее со стороны ведомства поступила информация об отправке Митрошиной в Москву, где ей было предъявлено обвинение. Блогер впоследствии в полном объеме признала свою вину.

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