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Новак обсудил с компаниями планы по вывозу угля и его ценообразование

Новак обсудил с компаниями планы по вывозу угля и его ценообразование - 10.03.2025, ПРАЙМ

Новак обсудил с компаниями планы по вывозу угля и его ценообразование

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с угольными компаниями текущую ситуацию в отрасли, а также планы по вывозу угля и вопросы ценообразования на внутренних... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:12+0300

2025-03-10T15:12+0300

2025-03-10T15:12+0300

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с угольными компаниями текущую ситуацию в отрасли, а также планы по вывозу угля и вопросы ценообразования на внутренних и внешних рынках, сообщила пресс-служба кабмина. В понедельник вице-премьер провел совещание по ситуации в угольной отрасли. В нем приняли участие руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, а также компаний угольной отрасли. "Участники обсудили текущую экономическую ситуацию в угледобывающей сфере, планы по вывозу угля, а также вопросы ценообразования на уголь на внутреннем и внешнем рынках", - говорится в сообщении. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, говорил губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. При этом добыча угля в РФ в 2024 году сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн. В декабре Новак поручил властям Кузбасса проработать риски финансовой устойчивости угольных компаний и оперативно докладывать о ситуации, а Минфин должен следить за финансовой ситуацией и при необходимости обеспечить своевременную поддержку. Помимо этого, он поручил Минэнерго и Минтрансу провести совещания с представителями портов и компании РЖД для проработки оптимальной тарифной политики вывоза угля. Для поддержки угольной отрасли правительство уже досрочно отменило все курсовые экспортные пошлины. Тем не менее, экспорт угля из России по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.

https://1prime.ru/20250307/novak-855568865.html

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россия, александр новак