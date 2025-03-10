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Достройка станции метро "Спортивная" началась в Новосибирске

Достройка станции метро "Спортивная" началась в Новосибирске - 10.03.2025, ПРАЙМ

Достройка станции метро "Спортивная" началась в Новосибирске

Работы по достройке станции метро "Спортивная" начались в Новосибирске после заключения муниципального контракта с подрядчиком, в то же время власти обновляют... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T07:46+0300

2025-03-10T07:46+0300

2025-03-10T07:46+0300

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главгосэкспертиза

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НОВОСИБИРСК, 10 мар – ПРАЙМ. Работы по достройке станции метро "Спортивная" начались в Новосибирске после заключения муниципального контракта с подрядчиком, в то же время власти обновляют генсхему развития городского метрополитена, сообщил в понедельник мэр Максим Кудрявцев. "Возобновляем работы по станции метро "Спортивная". Заключен муниципальный контракт на завершение работ по инженерным системам и конструкциям платформенных дверей. Цена контракта 203 миллиона рублей. Рабочие на прошлой неделе уже вышли на объект", - сказал градоначальник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. Он сообщил, что до конца марта власти планируют объявить конкурс на проектирование продления Дзержинской линии метрополитена. В ходе работ будет определено перспективное направление развития линии, уточнены места размещения станций и метродепо. "Также ведем работу по актуализации генеральной схемы развития метрополитена с учетом застройки, которая сложилась в городе. Схема была разработана в 2001 году и, к сожалению, устарела. Проводим технико-экономическое обоснование и расчеты, которые определят, в какую сторону мы будем продолжать проектирование и строительство", - сказал Кудрявцев. Власти Новосибирска в конце февраля получили положительное заключение Главгосэкспертизы по внесенным изменениям в реализацию проекта станции метро "Спортивная", что позволило продолжить работы по ее достройке. Станция находится в высокой степени готовности (более 90%) и в мэрии надеются, что она заработает до конца текущего года. Станция новосибирского метрополитена "Спортивная", стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей, должна была заработать в 2022 году, однако сроки ее сдачи неоднократно переносились, в том числе из-за корректировки документации, связанной с заменой оборудования в связи с зарубежными санкциями. В конце 2023 года губернатор региона Андрей Травников рассчитывал, что станцию можно будет открыть весной 2024 года, а весной говорил, что надеется на сдачу в сентябре. Между тем станция до сих пор не работает. В декабре 2024 года глава региона признал, что станцию планируют ввести осенью 2025 года. Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.

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бизнес, новосибирск, главгосэкспертиза