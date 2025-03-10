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В ООН назвали отсутствие санкций против Израиля содействием геноциду

В ООН назвали отсутствие санкций против Израиля содействием геноциду - 10.03.2025, ПРАЙМ

В ООН назвали отсутствие санкций против Израиля содействием геноциду

Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну на фоне прекращения подачи электричества в сектор Газа являются содействием... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T07:34+0300

2025-03-10T07:34+0300

2025-03-10T07:34+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну на фоне прекращения подачи электричества в сектор Газа являются содействием геноциду, считает спецдокладчик ООН по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе. В воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на палестинское движение ХАМАС, чтобы оно отпустило больше заложников. "Прекращение Израилем поставок электроэнергии в Газу означает, среди прочего, прекращение работы опреснительных станций, а следовательно, - отсутствие чистой воды. Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну означает, среди прочего, помощь и содействие Израилю в совершении одного из самых предотвратимых геноцидов в нашей истории", - написала Альбанезе в соцсети Х. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк ранее назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа решение Израиля о прекращении поставок электричества в сектор. По данным электроэнергетической компании Израиля, в настоящее время во всех районах сектора Газа нет электроснабжения, куда в последнее время электроэнергия поставлялась только для работы канализации. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.

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