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В Казани легковой автомобиль наехал на остановку

В Казани легковой автомобиль наехал на остановку - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Казани легковой автомобиль наехал на остановку

Число пострадавших из-за наезда автомобиля на остановку в Казани возросло с шести до 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:33+0300

2025-03-10T12:33+0300

2025-03-10T12:33+0300

происшествия

казань

россия

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КАЗАНЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Число пострадавших из-за наезда автомобиля на остановку в Казани возросло с шести до 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. "По обновленным данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", - сказал собеседник агентства. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двоим пострадавшим, по его информации, госпитализация не потребовалась.

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казань, россия