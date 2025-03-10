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В Казани легковой автомобиль наехал на остановку
В Казани легковой автомобиль наехал на остановку - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Казани легковой автомобиль наехал на остановку
Число пострадавших из-за наезда автомобиля на остановку в Казани возросло с шести до 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:33+0300
2025-03-10T12:33+0300
2025-03-10T12:33+0300
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КАЗАНЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Число пострадавших из-за наезда автомобиля на остановку в Казани возросло с шести до 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. "По обновленным данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", - сказал собеседник агентства. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двоим пострадавшим, по его информации, госпитализация не потребовалась.
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казань, россия
Происшествия, КАЗАНЬ, РОССИЯ
В Казани легковой автомобиль наехал на остановку
В Казани легковой автомобиль наехал на остановку, 11 человек пострадали
КАЗАНЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Число пострадавших из-за наезда автомобиля на остановку в Казани возросло с шести до 11 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
"По обновленным данным, в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку пострадали 11 человек", - сказал собеседник агентства.
Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двоим пострадавшим, по его информации, госпитализация не потребовалась.
В результате наезда в Мангейме погибли двое, ещё десять человек пострадали