https://1prime.ru/20250310/ozon-855639042.html

Ozon добавил функцию изменения адреса и способа доставки

Ozon добавил функцию изменения адреса и способа доставки - 10.03.2025, ПРАЙМ

Ozon добавил функцию изменения адреса и способа доставки

Ozon добавил возможность в ряде случаев изменить адрес и способ доставки после того, как пользователь оформил заказ - это можно сделать до передачи товаров в... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:43+0300

2025-03-10T15:43+0300

2025-03-10T15:43+0300

россия

ozon

бизнес

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Ozon добавил возможность в ряде случаев изменить адрес и способ доставки после того, как пользователь оформил заказ - это можно сделать до передачи товаров в доставку; маркетплейс рассчитывает, что новая функция сократит количество отмен заказов, сообщила компания. "Клиенты Ozon смогут поменять адрес и способ доставки после оформления заказа. Обновление сократит количество отмен заказов и избавит покупателей от необходимости переоформлять заказ при ошибке в адресе. Новая функция позволит покупателям изменить адрес и способ доставки после оформления заказа, выбрав из списка в приложении, - сделать это можно до передачи товаров в доставку", - сказано в релизе. Там же уточняется, что эта функция не распространяется на товары, которые доставляются из-за рубежа, крупногабаритные товары и Ozon Fresh - сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. Кроме этого, пользователи могут изменить способ доставки с курьерской на самовывоз из пункта выдачи и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в пункт выдачи заказа (ПВЗ) вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от статуса оплаты. Возможность поменять адрес и способ доставки предоставляется только один раз. "Чтобы изменить адрес или способ доставки, покупателю нужно нажать кнопку "Адрес" в самом заказе. Если заказ соответствует условиям, появится список сохраненных адресов. Выбрать новую точку на карте можно через кнопку "Добавить", - появится карта с доступными адресами ПВЗ и постаматов", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ozon, бизнес