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Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются - 10.03.2025, ПРАЙМ
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются
Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:40+0300
2025-03-10T23:40+0300
ватикан
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 10 мар - ПРАЙМ. Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по его прогнозу, заявила служба печати Святого престола. "Состояние здоровья Папы по-прежнему стабильное. Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, еще более утвердились, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими показателями, а также хорошим ответом на фармакологическую терапию. По этим причинам врачи сегодня приняли решение снять статус "сдержанный" с прогноза", - говорится в сообщении. Учитывая сложность клинической картины и выраженную инфекционную картину при поступлении, врачи считают необходимым продолжить фармакологическую терапию в условиях стационара в течение нескольких дней, заявила ватиканская пресс-служба. Утром в понедельник Папа в удаленном формате принял участие в богослужении, проводившемся в ватиканском Аудиториуме папы Павла VI. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В субботу Ватикан сообщал о улучшении состояния Папы, но подчеркнул, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности.
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ватикан, папа римский франциск
ВАТИКАН, Папа Римский Франциск
23:40 10.03.2025
 
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются

Ватикан: показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются, врачи сменили прогноз

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 10 мар - ПРАЙМ. Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по его прогнозу, заявила служба печати Святого престола.
"Состояние здоровья Папы по-прежнему стабильное. Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, еще более утвердились, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими показателями, а также хорошим ответом на фармакологическую терапию. По этим причинам врачи сегодня приняли решение снять статус "сдержанный" с прогноза", - говорится в сообщении.
Учитывая сложность клинической картины и выраженную инфекционную картину при поступлении, врачи считают необходимым продолжить фармакологическую терапию в условиях стационара в течение нескольких дней, заявила ватиканская пресс-служба.
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Утром в понедельник Папа в удаленном формате принял участие в богослужении, проводившемся в ватиканском Аудиториуме папы Павла VI.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В субботу Ватикан сообщал о улучшении состояния Папы, но подчеркнул, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности.
 
ВАТИКАНПапа Римский Франциск
 
 
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