https://1prime.ru/20250310/papa-855650307.html
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются - 10.03.2025, ПРАЙМ
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются
Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:40+0300
2025-03-10T23:40+0300
2025-03-10T23:40+0300
ватикан
папа римский франциск
https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_7f2aba294b07fdef8d7e4848fe02e9b4.jpg
ВАТИКАН, 10 мар - ПРАЙМ. Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по его прогнозу, заявила служба печати Святого престола. "Состояние здоровья Папы по-прежнему стабильное. Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, еще более утвердились, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими показателями, а также хорошим ответом на фармакологическую терапию. По этим причинам врачи сегодня приняли решение снять статус "сдержанный" с прогноза", - говорится в сообщении. Учитывая сложность клинической картины и выраженную инфекционную картину при поступлении, врачи считают необходимым продолжить фармакологическую терапию в условиях стационара в течение нескольких дней, заявила ватиканская пресс-служба. Утром в понедельник Папа в удаленном формате принял участие в богослужении, проводившемся в ватиканском Аудиториуме папы Павла VI. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В субботу Ватикан сообщал о улучшении состояния Папы, но подчеркнул, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности.
https://1prime.ru/20240311/846149028.html
ватикан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76501/72/765017236_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_6a67d8539b2268c88986784435167906.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, папа римский франциск
ВАТИКАН, Папа Римский Франциск
Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются
Ватикан: показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются, врачи сменили прогноз
ВАТИКАН, 10 мар - ПРАЙМ. Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по его прогнозу, заявила служба печати Святого престола.
"Состояние здоровья Папы по-прежнему стабильное. Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, еще более утвердились, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими показателями, а также хорошим ответом на фармакологическую терапию. По этим причинам врачи сегодня приняли решение снять статус "сдержанный" с прогноза", - говорится в сообщении.
Учитывая сложность клинической картины и выраженную инфекционную картину при поступлении, врачи считают необходимым продолжить фармакологическую терапию в условиях стационара в течение нескольких дней, заявила ватиканская пресс-служба.
Бербок заявила, что не понимает позицию папы Франциска по Украине
Утром в понедельник Папа в удаленном формате принял участие в богослужении, проводившемся в ватиканском Аудиториуме папы Павла VI.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В субботу Ватикан сообщал о улучшении состояния Папы, но подчеркнул, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности.