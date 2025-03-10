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Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются

Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются - 10.03.2025, ПРАЙМ

Показатели состояния здоровья папы Римского улучшаются

Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T23:40+0300

2025-03-10T23:40+0300

2025-03-10T23:40+0300

ватикан

папа римский франциск

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ВАТИКАН, 10 мар - ПРАЙМ. Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по его прогнозу, заявила служба печати Святого престола. "Состояние здоровья Папы по-прежнему стабильное. Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, еще более утвердились, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими показателями, а также хорошим ответом на фармакологическую терапию. По этим причинам врачи сегодня приняли решение снять статус "сдержанный" с прогноза", - говорится в сообщении. Учитывая сложность клинической картины и выраженную инфекционную картину при поступлении, врачи считают необходимым продолжить фармакологическую терапию в условиях стационара в течение нескольких дней, заявила ватиканская пресс-служба. Утром в понедельник Папа в удаленном формате принял участие в богослужении, проводившемся в ватиканском Аудиториуме папы Павла VI. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. В субботу Ватикан сообщал о улучшении состояния Папы, но подчеркнул, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности.

https://1prime.ru/20240311/846149028.html

ватикан

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ватикан, папа римский франциск