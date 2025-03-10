Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/pensii-855620585.html
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий - 10.03.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий
Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:24+0300
2025-03-10T10:54+0300
экономика
россия
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f323f4a96262c95fe6ce1384a4506a1b.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", - отметил глава правительства.В правительстве добавили, что индексация составит 14,75%.Также будут увеличены государственные пенсии для различных категорий граждан, включая ветеранов Второй мировой войны, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общая сумма финансирования для этой индексации составит около 85 миллиардов рублей, которая уже была запланирована в бюджете.
https://1prime.ru/20250309/razmer-855599679.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f88bd05c7f5e0413b7a83e163bcfaee3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
10:24 10.03.2025 (обновлено: 10:54 10.03.2025)
 
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий

Мишустин: правительство проиндексировало с 1 апреля социальные пенсии на 14,75%

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", - отметил глава правительства.
В правительстве добавили, что индексация составит 14,75%.
Также будут увеличены государственные пенсии для различных категорий граждан, включая ветеранов Второй мировой войны, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общая сумма финансирования для этой индексации составит около 85 миллиардов рублей, которая уже была запланирована в бюджете.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
Вчера, 03:00
 
ЭкономикаРОССИЯПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала