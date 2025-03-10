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Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий

Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий - 10.03.2025, ПРАЙМ

Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий

Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T10:24+0300

2025-03-10T10:24+0300

2025-03-10T10:54+0300

экономика

россия

пенсии

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", - отметил глава правительства.В правительстве добавили, что индексация составит 14,75%.Также будут увеличены государственные пенсии для различных категорий граждан, включая ветеранов Второй мировой войны, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общая сумма финансирования для этой индексации составит около 85 миллиардов рублей, которая уже была запланирована в бюджете.

https://1prime.ru/20250309/razmer-855599679.html

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россия, пенсии