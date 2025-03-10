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Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий - 10.03.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий
Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:24+0300
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экономика
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", - отметил глава правительства.В правительстве добавили, что индексация составит 14,75%.Также будут увеличены государственные пенсии для различных категорий граждан, включая ветеранов Второй мировой войны, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общая сумма финансирования для этой индексации составит около 85 миллиардов рублей, которая уже была запланирована в бюджете.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
Правительство подготовило постановление об увеличении социальных пенсий
Мишустин: правительство проиндексировало с 1 апреля социальные пенсии на 14,75%
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России объявило об индексации социальных пенсий на 14,75%, начиная с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", - отметил глава правительства.
В правительстве добавили, что индексация составит 14,75%.
Также будут увеличены государственные пенсии для различных категорий граждан, включая ветеранов Второй мировой войны, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общая сумма финансирования для этой индексации составит около 85 миллиардов рублей, которая уже была запланирована в бюджете.
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей