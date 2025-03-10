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МВД предупредило об "ошибочных" банковских переводах от мошенников - 10.03.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило об "ошибочных" банковских переводах от мошенников
МВД предупредило об "ошибочных" банковских переводах от мошенников - 10.03.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило об "ошибочных" банковских переводах от мошенников
Средства от неизвестного отправителя могут поступать не только по ошибке, но и вследствие действий мошенников, которые просят перевести деньги на другую карту,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:28+0300
2025-03-10T09:28+0300
мошенничество
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финансы
банки
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средства от неизвестного отправителя могут поступать не только по ошибке, но и вследствие действий мошенников, которые просят перевести деньги на другую карту, а затем начать вымогать деньги, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки... Остерегайтесь самостоятельного возврата: если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту). Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк", - говорится в Telegram-канале ведомства. МВД порекомендовало при поступлении средств от неизвестного отправителя проверить счет, чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк, поскольку сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой. Также следует связаться с банком и уведомить о неожиданном поступлении денег. "Не тратьте полученные деньги: до выяснения обстоятельств не используйте поступившие средства. Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечёт за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки... Сохраняйте записи общения: Фиксируйте все контакты с предполагаемым отправителем, включая звонки и сообщения. Эти данные могут быть полезны в случае разбирательств", - добавили в МВД.
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мвд, финансы, банки
Мошенничество, МВД, Финансы, Банки
09:28 10.03.2025
 
МВД предупредило об "ошибочных" банковских переводах от мошенников

МВД: при поступлении денег на карту от незнакомцев нужно связаться с банком

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средства от неизвестного отправителя могут поступать не только по ошибке, но и вследствие действий мошенников, которые просят перевести деньги на другую карту, а затем начать вымогать деньги, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Если на вашу банковскую карту поступили средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой. Но в отдельных ситуациях может быть началом мошеннической атаки... Остерегайтесь самостоятельного возврата: если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту). Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк", - говорится в Telegram-канале ведомства.
МВД порекомендовало при поступлении средств от неизвестного отправителя проверить счет, чтобы убедиться, что деньги действительно зачислены, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк, поскольку сообщение о зачислении средств может оказаться подделкой. Также следует связаться с банком и уведомить о неожиданном поступлении денег.
"Не тратьте полученные деньги: до выяснения обстоятельств не используйте поступившие средства. Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечёт за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки... Сохраняйте записи общения: Фиксируйте все контакты с предполагаемым отправителем, включая звонки и сообщения. Эти данные могут быть полезны в случае разбирательств", - добавили в МВД.
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