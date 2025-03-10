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Контейнерные перевозки по сети РЖД выросли на 3,2 процента

Контейнерные перевозки по сети РЖД выросли на 3,2 процента - 10.03.2025, ПРАЙМ

Контейнерные перевозки по сети РЖД выросли на 3,2 процента

Контейнерные перевозки по сети РЖД в январе-феврале текущего года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,288 миллиона ДФЭ, сообщили в холдинге. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:34+0300

2025-03-10T16:34+0300

2025-03-10T16:34+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Контейнерные перевозки по сети РЖД в январе-феврале текущего года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,288 миллиона ДФЭ, сообщили в холдинге. "В январе-феврале 2025 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 1 млн 288 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе во внутреннем сообщении отправлено 493,8 тыс. ДФЭ (-2%)", - говорится в сообщении. В холдинге отметили, что количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 3,1% по отношению к январю-февралю 2024 года, до 922,6 тысячи ДФЭ; перевезено 13,4 миллиона тонн грузов, что на 3,8% больше в годовом выражении. Наибольший прирост в контейнерных перевозках наблюдается в отправках каменного угля – до 2,9 тысячи ДФЭ (рост в 1,5 раза к январю-февралю 2024 года); продуктов перемола – до 7,4 тысячи ДФЭ (рост в 1,4 раза); цветных металлов – до 26,3 тысячи ДФЭ (+28,2%); зерна – до 31,3 тысячи ДФЭ (+20,9%). При этом наблюдается снижение перевозок картофеля, овощей, фруктов – до 1,8 тысячи ДФЭ (-30,7% к январю-февралю 2024 года); строительных грузов – до 31 тысячи ДФЭ (-21,9%); цветной руды и серного сырья – до 4,5 тысячи ДФЭ (-17,6%); нефти и нефтепродуктов – до 13 тысяч ДФЭ (-15,1%).

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бизнес, россия, ржд