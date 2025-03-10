https://1prime.ru/20250310/peskov-855633198.html
Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина - 10.03.2025, ПРАЙМ
Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:11+0300
2025-03-10T13:11+0300
2025-03-10T13:11+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь - замминистра обороны (Анна - ред.) Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250310/putin-855620438.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
Песков: решение проблем участников СВО является одним из приоритетов для Путина
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь - замминистра обороны (Анна - ред.) Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - сказал Песков журналистам.
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