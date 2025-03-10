https://1prime.ru/20250310/peskov-855633198.html

Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина

Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина - 10.03.2025, ПРАЙМ

Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина

Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:11+0300

2025-03-10T13:11+0300

2025-03-10T13:11+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь - замминистра обороны (Анна - ред.) Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250310/putin-855620438.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, дмитрий песков