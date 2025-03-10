https://1prime.ru/20250310/peskov-855633574.html

Песков опроверг слухи о готовящихся переговорах России и США

Песков опроверг слухи о готовящихся переговорах России и США - 10.03.2025, ПРАЙМ

Песков опроверг слухи о готовящихся переговорах России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что на этой неделе Россия и США планируют провести переговоры в Саудовской... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:18+0300

2025-03-10T13:18+0300

2025-03-10T13:23+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что на этой неделе Россия и США планируют провести переговоры в Саудовской Аравии."Нет, не могу. Это не так", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию о готовящихся переговорах России и США в Саудовской Аравии. Ранее CNN сообщил, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.Кроме того, Песков упомянул февральский разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, отметив, что диалог лидеров стран был достаточно конструктивным.Как отметил Песков журналистам, телефонный разговор Путина и Трампа показал, что Россия и США в данный момент находятся в начальной стадии восстановления отношений.По словам пресс-секретаря, Трамп пока что общался с Путиным при нынешнем сроке избрания президента США только один раз. "Контакты у них (у президентов РФ и США - ред.) телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но, тем не менее, он достаточно конструктивный для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом 12 февраля публично сообщили о телефонном разговоре президентов России и США, который продлился почти полтора часа. Беседа была посвящена вопросу обмена граждан России и США, а также ситуации на Украине. Кроме того, лидеры стран затронули темы ближневосточного урегулирования и программы двустороннего сотрудничества России и США в сфере экономики. По итогу звонка Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, а том числе и об организации в будущем личной встречи.

https://1prime.ru/20250309/peskov-855604595.html

сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, cnn, переговоры